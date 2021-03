I år kommer julsångerna hem till oss

– Musiken är jätteviktig för att skapa julkänsla. Det handlar mycket om det traditionella och om barndomsnostalgi, säger Christer Romberg.

Han tror att det är just nostalgin i julmusiken som gör den så viktig för oss.

– Det händer så mycket hela tiden, vi människor och världen förändras – men jul­psalmerna lever kvar. Ritualer är viktiga för att de ger stadga i en föränderlig tid.

I år är det inte möjligt att sjunga De vackraste julsångerna tillsammans i kyrkan – men man kan ta del av dem hemma i sin egen soffa. Hur gör man då för att komma i stämning om man ska gå på julkonsert hemifrån?

– Satsa på helheten. Tänd lite ljus och koka glögg så att du kan sitta där och njuta.

Romberg, som själv gett många julkonserter med sina syskon, vet att det händer något speciellt när man musicerar och sjunger tillsammans inför publik. Han sticker inte under stol med att upplevelsen hemma blir annorlunda än i en kyrka.

– När du går på en kyrkokonsert handlar det om så mycket mer än det du hör. Du kommer kanske in i en vacker gammal kyrka och tar del av en lång tradition. Det kan vara lite kallt, det doftar kanske annorlunda än hemma.

Det blir inte samma sak om man sitter hemma i en bekant miljö.

– Men å andra sidan infinner sig julkänslan också när man hittar sina favoritjulsånger på Spotify.

Till favoriterna hör klassiker som Stilla natt och Härlig är jorden.

– Jag har sjungit Härlig är jorden säkert tusen gånger, men när jag hör församlingen stämma in kommer jag inte ifrån hur speciellt det är att sjunga den tillsammans och veta att min farmor och farfar också sjöng samma julpsalm. Den är också väldigt bra textmässigt, det finns något i den som alltid fångar mig. Den är lite som ett bibelord som talar till en på ett helt annat sätt när man vuxit upp och blivit äldre.

Nostalgin har varit ett genomgående tema när han skrivit egna julsånger.

– Jag har velat fånga något av barndomens jular, försöka uppleva dem igen. Det är samma smaker och dofter av glögg och gröt som återkommer år efter år.

”Julmusiken bland det trevligaste”

Susanna Antolainen har sjungit i kören Roströsten i mer än tio år, även om körövningarna har paus just nu.

– Jag saknar verkligen körövningarna! Man blir energisk och glad av dem, även om man var trött när man kom dit. Och julmusiken är bland det trevligaste jag vet.

Har du någon favoritjulsång?

– Den amerikanska Mary, Did You Know? Man sjunger den till Maria: Visste du att din lilla baby en dag skulle rädda både dig och hela världen?

– Stilla natt var min mammas älsklingsjulsång, den fick jag alltid sjunga för henne på julafton. Hon finns inte mer, men den är en väldigt kär sång för mig.





Mary, Did You Know? är Susanna Antolainens favoritjulsång medan Christer Romberg gillar klassikerna Stilla natt och Härlig är jorden allra bäst. Foto: Privat / KP-arkiv







Julmusiken betyder mycket för hennes julstämning.

– Jag är 74 år nu, men när våra barn bodde hemma hade vi en favoritjulskiva med Jim Reeves, Twelve Songs of Christmas, som vi nog slitit ut, för vi lyssnade på den flera gånger varje kväll.

Antolainen har textat tv-program för hörselskadade i över femtio år. Just nu ger det henne en möjlighet att sjunga med i alla julpsalmer och julsånger.

– Jag tycker jättemycket om att texta gudstjänster och julen är bäst. Jag är själv troende och det är viktigt för mig att gudstjänsterna ska bli så fina som det bara är möjligt även vad textningen beträffar. Och jag lär mig en massa psalmer medan jag textar programmen!

