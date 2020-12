Frikännande dom i MKV-målet – kraven på ersättningar förfaller

Kraven på ersättningar till staten förfaller och staten åläggs betala rättegångskostnaderna. Kvarstaden på föreningens tillgångar förfaller när domen vunnit laga kraft på måndag.



Enligt åtalet borde föreningen ha haft tillstånd för penninginsamling när de i samband med sina nyhetsbrev sänt ut en bankgiroblankett till brevets prenumeranter. Det är att rikta sig till allmänheten, anser åklagaren som yrkade på villkorliga fängelsestraff för de båda åtalade och på att summan på 2,58 miljoner euro, som föreningen samlat in åren 2014-2018, ska betalas till staten.



Pengarna har MKV samlat in bland annat genom kollekter som uppburits på möten församlingar ordnat, och genom sina rundbrev som sänts ut i slutna kuvert. Pengarna har föreningen kanaliserat i huvudsak till kristna runt om i världen som är förföljda för sin tros skull. Eftersom behoven är akuta har föreningen vinnlagt sig om att sköta insamlingarna på laglig väg, men utanför penninginsamlingslagen. För att vara säker på lagligheten har föreningen rådfrågat utomstående juridisk expertis. Den förklaringen finner tingsrätten trovärdig.



Enligt åklagaren har ändå föreningen undanhållit uppgifter från den advokat man rådfrågat. Candelin berättade i rätten att han under en timmes tid informerat advokaten om Martyrkyrkans verksamhet, om donationerna och om nyhetsbreven. Tingsrätten tror på Candelins berättelse. Genom att rikta sig till prenumeranterna av nyhetsbrevet har föreningen inte vänt sig till allmänheten, anser rätten dessutom.



Åklagaren ansåg också att föreningen riktar sig till ett så pass stort antal understödjare, cirka fyratusen prenumeranter på nyhetsbrevet, att man omöjligt kan känna dem alla personligen. Han stödde sig på polisstyrelsens tolkning, där ett antal på 40-60 personer kan anses vara en rimlig mängd personer som man känner personligen. Rätten konstaterar att det här endast är en tolkning som inte kan vändas till den svarandes nackdel. Rätten finner att man inte ur penninginsamlingslagen kan dra någon slutsats av hur begreppet "allmänhet" ska tolkas.



Uppdaterad den 8 december 2020.