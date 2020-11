Kyrkoherde Backström anklagar biskop Åstrand för dålig kommunikation

I en artikel i tidningen Åbo Underrättelser får Väståbolands svenska församlings kyrkoherde Harry S. Backström kritik för sin konservativa linje, för att församlingen inte upplevs som jämställd, för sin ledarstil och för att aktiva förtroendevalda inte upplever att de har insyn i församlingen.

Biskop Bo-Göran Åstrand säger till ÅU att han är insatt i problematiken i Väståboland och att han, möjligen tillsammans med två andra från domkapitlet, inom kort ska besöka församlingen för ett samtal med kyrkoherden och ledande förtroendevalda.



Kyrkoherde Harry S. Backström – vad vet du om domkapitlets förestående besök i Väståboland?

– Jag har fått information om besöket endast via medierna. Jag tycker det är intressant att diskussionen om de här frågorna behandlas via medierna.



Anser du att församlingen har sådana problem att domkapitlets hjälp behövs?

– Nej. Kanske är det så att biskopen också vill fungera som kyrkoherde för Väståbolands svenska församling, vid sidan av sitt uppdrag.



Förstår du kritiken?

– Både ja och nej. Det är alldeles klart att man alltid kan göra bättre. Men det skulle vara trevligt om man skulle kontakta mig direkt och prata i stället för att gå via medierna. Ingen har kontaktat mig direkt om det här aktuella fallet. Inte ett samtal eller e-post eller besök från någon av dem som kritiserar mig i medierna.



Kommer du att vidta konkreta åtgärder med anledning av kritiken?

– Inte just nu. Jag väntar och ser. Det korrekta skulle ha varit att biskopen kontaktat mig innan han går ut i medierna, så skulle jag ha gjort. Detta på tal om hur man kommunicerar väl.



Hur upplever du situationen personligen?

– Jag upplever den som problematisk, och jag lider mest för vår personal som hamnar mitt i en sak som gör att många far illa. Det här mediadrevet är något helt annat än vad kyrkan ska stå för. Jag upplever det som väldigt sorgligt. Tyvärr tycks det vara så att biskopen står i första ledet. Jag har försökt jobba hårt för församlingen, som är en mångfacetterad församling på grund av avstånden. Att jag inte skulle kommunicera fattar jag inte. För att kunna svara på frågor måste någon ställa dem också.





"Normalt förfarande", säger biskopen

Biskop Bo-Göran Åstrand säger till Kyrkpressen att när domkapitlet behandlade kaplanstjänsten i Houtskär blev det uppenbart att det finns spänningar och problem i Väståbolands svenska församling, på flera nivåer. Spänningarna berör såväl förtroendevalda, ledningen som de anställda.

– Det här har från domkapitlets sida behandlats vid tre möten med kyrkoherde Backström och i telefonsamtal. Vid dessa möten har han gett sin bild av läget. Jag har sagt till honom att jag utöver dessa möten fortsätter att förhöra mig om och lyssna till vad förtroendevalda och anställda säger.

– Då har det blivit uppenbart att vi behöver ordna ett möte med kyrkoherden och ledande förtroendevalda. Till mötet kommer berörda parter, det vill säga kyrkoherden och ledande förtroendevalda, att i normal ordning kallas. Det är normalt förfarande när en sådan här situation har uppstått. Avsikten med mötet är att vi gemensamt ska dryfta situationen och söka en väg framåt, säger biskopen.