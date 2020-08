Coronan satte käppar i hjulet för Benjamin Asplund som deltog i Surfing the Nations grundutbildning tidigare i år. Utbildningen kortades av och han fick lägga sina framtidsplaner på hyllan.

Han kom hem från Huntington Beach i Kalifornien i slutet av mars, tre veckor tidigare än planerat på grund av coronan.

– Vi var en uppstartargrupp. För det var första året som Surfing the Nations ordnade en grundutbildning där.

Benjamin Asplund, 21 år, beskriver Surfing the Nations som en organisation som förutom surfing har en form av bibelskola och karaktärsträning.

– Surfingen är bara en bisak. Jag lärde mig sjukt mycket om Bibeln. Vi fick öva att tala inför människor och hur man ska bete sig inför människor som kommer från en annan bakgrund och kultur. Det är en typ av allmänbildning som man inte får i grundskolan.

Den största behållningen för Benjamin är, förutom den ökade bibelkunskapen, nyttan av att han lärt sig tala inför folk.

– Jag har alltid haft svårt med det. Övningarna hjälpte mig se människorna som mina medmänniskor och inte bara som en annan person. Jag lärde mig också att fråga om någon behöver hjälp.

Men att få surfa var ju en extra krydda i utbildningen.

– Det stod surfing på programmet varje onsdag morgon. Men jag surfade varje dag. Jag har tidigare lärt mig surfa i Indonesien, men de som inte kunde från förr fick lära sig.

I utbildningen ingick också fältpraktik. Den gjorde gruppen i Mexiko.

– Den praktiken blev också tre dagar kortare eftersom gränsen mellan Mexiko och Kalifornien stängdes i samband med coronan.

Formade Gud din karaktär på något oväntat sätt?

– Varje dag fem dagar i veckan hade vi lektioner med olika föreläsare. Vi fick en relation till dem alla och vi fick också enskilda samtal med dem. Alla sade till mig som en hälsning från Gud att jag är en personlighet som kommer att leda en stor grupp människor.

Ser du någon öppning till det redan?

– Tillsammans med min flickvän var vi på väg som missionärer, men coronan kom emot. Vi har satt planerna på hyllan tills vidare, men det är något jag ska ha gjort senare i mitt liv.

Någon utsändande organisation har han inte bakom sig ännu. Men inspirerad av det amerikanska systemet där missionärerna får direkt stöd av privatpersoner och församlingar, ser han också det som ett alternativ.

– Jag litar på att Gud löser det om det är meningen att jag ska åka ut på egen hand. Men det är många år tills det blir aktuellt. Det är något jag ska göra innan jag fyllt 30.

Nu har han i stället flyttat från Jakobstad till Vasa för att börja jobba som skolassistent till en elev i en lågstadieskola.

– Jag är utbildad elektronikmontör och har jobbat nästan två år på ett av båtvarven i Jakobstad. Att bli personlig assistent går i samma fotspår, att hjälpa andra och att leda, som jag vill göra senare. Det var inget planerat byte av jobb, men det känns rätt.

Att Benjamin Asplund och tre av hans vänner åkte just till Huntington Beach har att göra med deras gemensamma vän Kevin Sundström från Lepplax. Han har varit en av ledarna för Surfing the Nations under ett års tid. Övriga deltagare kom från Sverige, Kanada, Tyskland och USA.

– De ordnar två grundkurser per år och däremellan tränar de ledarna. För att blir ledare måste man först gå grundkursen.

Surfing the Nations grundades på Hawaii men nu har också tre andra baser på olika håll; i Sverige, Sri Lanka och i Kalifornien.