Kyrkans samtalstjänst fick fler samtal under våren och är öppen också i sommar

Under våren ökade antalet samtal till Kyrkans samtalstjänst. Samtalen handlade ofta om relationer och avsaknaden av socialt umgänge. Kyrkans samtalstjänst betjänar också i år hela sommaren.



− Under våren ökade antalet samtal jämfört med fjolåret. Under perioden 16.3-16.6 samtalade vi över 1000 minuter per månad och samtalen varade i genomsnitt 17 minuter, berättar sakkunnig Sara Grönqvist som ansvarar för Kyrkans samtalstjänst på svenska.



Det går bra att ta kontakt med kyrkans samtalstjänst när man vill prata med någon om det som tynger och skapar oro. Jourhavande är kyrkligt anställda och frivilliga som fått utbildning för uppgiften. Samtalen är alltid konfidentiella och anonyma. Hjälp kan man få via telefon, chatt, nättjänst och brev.



Kyrkans samtalstjänsts svenska telefonjour är öppen varje kväll klockan 20-23 på nummer 0400 22 11 90.



Kyrkans samtalstjänsts chattjour är stängd i juli men öppnar igen i augusti. Samtalstjänstens nätjour är däremot öppen hela sommaren och svarar på meddelanden inom någon dag. Den finska chattjänsten är öppen under sommaren måndag-fredag klockan 16-20.