Det är viktigt att få se framåt i undantagstider

Ungdomarna i Vanda svenska församling ses virtuellt, via Zoom, två gånger i veckan. ”Har något spännande hänt er? Finns det något ni vill diskutera?” brukar ungdomsarbetsledare Jona Granlund inleda med.

– Folk droppar in när de vill och far när de far. Behoven är väldigt individuella. Vissa behöver få prata om tankar och känslor. Man märker att det är viktigt för dem att kunna se framåt, att kunna tänka att det blir bättre och att vi får återgå till ett normalt läge igen.

De gör olika rit- och gissningsutmaningar när de ses virtuellt, något som varit uppskattat.

På de ungdomshäng som inte sker virtuellt brukar allt från två till tjugofem ungdomar samlas.

– Virtuellt har vi varit sex till sju stycken som mest. Det tar tid att hitta folk den här vägen också.

De första veckorna av undantagsläget gick ganska bra.

– Nu börjar det bli väldigt mycket tyngre för ungdomarna. Den sociala biten tar på, och nu är det på riktigt jobbigt. Det mentala välmåendet kommer att få sig en prövning. Det kommer att finnas mycket jobb för psykologer och skolkuratorer.

Nytänk är viktigt

Jona Granlund konstaterar att coronaviruset har gjort att vi alla blivit tvungna att fundera på helt nya sätt kring arbete.

– Jag tror att det kan komma något väldigt positivt ur det här så länge vi tar tillvara lärdomarna vi fått, om vi inte blint tar upp allt som det varit förr när vi återgår till det normala.

I stället borde man se över arbetet.

– Vad behövs inte? Vad är absolut nödvändigt? Vad kan bli mer effektivt? Kyrkan förändras långsamt, men jag har större förhoppningar på församlingsnivå.

Helt konkret tycker han det är intressant att fundera på olika typer av verksamhet.

– Hur mycket resurser lägger vi på gudstjänsten? Kan man fira nattvard hemma utan präst, vilka lösningar borde diskuteras? Ett kreativt förslag jag hört om är drive-through-nattvard. Det borde vara möjligt att ordna. Vi måste låta diskussionerna fortsätta, inte säga ”så här har vi alltid gjort”.

Tekniken är en utmaning

Jona Granlund gillar den tekniska biten som jobbet krävt nu i undantagstider, och han hjälper gärna kolleger som behöver tips och stöd.

– När det kommer till streaming ligger kyrkan långt efter var streamingen är idag. Både med innehåll och kvalitet.

Annat orsakar också frustration.

– Vi anställda måste hela tiden fundera över vad vi kan göra i vilken miljö. Vi är låsta av de system som används inom kyrkan. Firefox för vissa saker, Chrome eller Internet explorer för annat. Utmaningar finns så det räcker och blir över.

När coronaläget lättar ser han fram emot många saker.

– Att träffas! Att fara på läger med ungdomarna, och hitta på olika saker tillsammans.

