Kyrkans familjerådgivning hade under fjolåret fler klienter än någonsin tidigare

Familjerådgivarna hjälper till att lösa relationsproblem och ger tips också på nätet om hur man kan utveckla sitt parförhållande. Under de senaste två åren har familjerådgivare svarat på frågor i parrelationsrådgivningen på webbplatsen Vauva.fi och skrivit på den allt mera populära bloggen Rakkauden ammattilaiset (ung. Proffs på kärlek). Innehållet i parrelationsrådgivningen och kyrkans blogg har lästs över 2 miljoner gånger under två års tid.



I Mall of Tripla i Böle kan man via nätet reservera en timmes samtalstid med en familjerådgivare. Samtalstjänsten är öppen för alla oberoende av hemort.

Nöjda med familjerådgivningen

Familjerådgivningens kunder är mycket nöjda med den service de får. Av kundresponsen framgår att över 95 procent upplever att de blir hörda och förstådda på familjerådgivningen.



Kyrkan har 41 familjerådgivningscentraler där 180 anställda jobbar. Familjerådgivningens experter erbjuder sina kunder gratis samtalshjälp kring parrelationen, familjen och den enskilda individen i olika livssituationer och oberoende av tro. Största delen av familjerådgivningens klienter är i arbetsför ålder.