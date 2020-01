Teemu Laajasalo talade till påven vid en privat mottagning i Vatikanen

I sitt tal till påven i dag hänvisade Laajasalo till påvens predikan i julnattsmässan.



– I sin julpredikan gav påven ett enkelt råd för kärlek och barmhärtighet: Let us begin with ourselves, sade biskop Laajasalo.



Påvens råd – att vi ska börja med oss själva – fick biskop Laajasalo att ta ställning till den tillspetsade samhällsatmosfären och kulturen av kraftig uppdelning.



– Motsättningarna blir kraftigare, användningen av hårda ord och oförståelse för andra ökar. Viljan att förstå andra människor har förbytts i en vilja att förstå en annan människa fel. Vi älskar inte en människa för att hon är människa utan för att hon står för samma åsikter som vi själva. Let us begin with ourselves är i detta begynnande decennium ett viktigare och mera träffande råd än förr för försoning och fred, säger Laajasalo.



Laajasalo menar att om vi först gör andra gott så bidrar vi till att bygga upp istället för riva ner.



– Vi ska alltså först rikta våra krav mot vårt eget beteende och först sedan mot vår medmänniskas beteende. Jag tycker att det i all sin enkelhet är gott och eftersträvansvärt förhållningssätt, sade Laajasalo.



Biskopen menar att påvens råd kan tillämpas i olika konfliktsituationer.



– Jag tänker att det här förhållningssättet kan fungera som lösning förutom privat också i de på senare tid mycket omtalade samhälleliga konflikterna.





Mötet med påven är en del av firandet av S:t Henriks minnesdag och den ekumeniska böneveckan som firas 18-25.1. Biskop Laajasalo leder en delegation på besök i Vatikanen där förutom lutheraner också stiftsadministrator, fader Marco Pasinato från katolska kyrkan och metropoliten Elia från ortodoxa kyrkan ingår.