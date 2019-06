Relationer som brygga till förändring i Rumänien

Alla barn flockas kring honom, drar i honom och vill sitta i hans famn. Han känner alla 400 personer i den romska byn och är som en bror för många. Nej, han är inte Jesus. Han är Danny, och vi hade förmånen att följa med honom till en före detta avstjälpningsplats i Siria, Rumänien, som nu är fylld av kåkhus bebodda av romer. Oberoende av omständigheterna har han besökt byn varje dag i fem år, endast med avsikten att älska människorna och hjälpa dem vidare. För oss var besöket en del av Petrus församlings lärjungaskola Transforms missionsresa till Rumänien. Resan öppnade våra ögon för den andliga verklighet vi som kristna är kallade att leva i, och den radikala kärlek som Jesus visade sina medmänniskor.



Förbättra förhållanden holistiskt

Vi besökte organisationen NetWorks som arbetar med att förbättra tillvaron och framtiden för den romska befolkningen i Rumänien. Romerna är en av Europas mest utslagna folkgrupper, och har i flera generationer levt i fattigdom. NetWorks mål är att främst genom en förändring av tankesätt, utbildning, arbetsmöjligheter och självhjälp lyfta upp folket både andligt och världsligt. En av de viktigaste värderingarna är att inte endast hjälpa folket praktiskt, utan att se dem blomstra, bygga upp självförtroende och tro på en bättre framtid.



Relationer nyckel till förändring

Det mest omvälvande med NetWorks var ändå påtagligheten av Guds närvaro i arbetet. Grundaren, Lee Saville, poängterar att man alltför ofta tror att en svår situation förändras med hjälp av pengar eller intelligens. De är båda bra hjälpmedel, men nyckeln är rätt hjärta och villigheten att bygga relationer. Att rida in på en vit häst förändrar inget, men goda relationer bygger upp tillit som leder långt. Insikten är revolutionerande, men egentligen inte ny. Det är ju just det Jesus gjorde – satt, åt och talade med människor. Ofta just med dem som ingen annan ville sitta, äta och tala med. I kåkbyn i Siria visade Danny samma kärlek, något av den kärlek som Jesus måste ha visat människorna omkring sig.