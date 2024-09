Podduon Bröllopskollektivet: "Glöm inte relationen och själva äktenskapet"

Saara Schulman och Nicolina Gull är aktuella med poddprojektet Bröllopskollektivet – en podd om bröllop, men lika mycket om relationer.



Nicolina, varför tycker du att bröllop är så fascinerande att du valt att starta en podd på temat?

– Jag har tänkt att det är så här för alla, men nu har jag börjat inse att det kanske är ett ganska nischat intresse. Det förstärktes då jag själv planerade bröllop och gifte mig 2017.

– I samband med att jag köpte min brudklänning i USA fick jag jättebra kundservice. Det var fantastiskt, och jag tänkte: tänk om jag själv skulle få jobba med det här en dag.

Så blev det faktiskt också. Under några år i Stockholm provade Nicolina ut klänningar åt hundratals brudar. Samtidigt hade hon hundratals samtal. Tjejerna som besökte butiken berättade om stressmoment, ekonomiska ramar och jobbiga erfarenheter. Det blev lite själavårdande där mitt i all flärd.

– Det fanns ett jättestort behov av att prata om det här bland brudarna. Jag kände att det finns så många dimensioner i det här med bröllop.

Det lade grunden till idén om djupa samtal kring bröllop, och det som kom att bli podden Bröllopskollektivet.

Saara, som är i slutskedet av sina studier till psykolog, behövde inte särskilt mycket övertalning då Nicolina frågade om hon ville ingå poddpartnerskap.

– Jag delar inte riktigt samma fascination för bröllop, mitt intresse ligger i relationer. Hur kommunicerar vi, hur är vi tillsammans? Jag har en tro på relationer och på att man kan få det att funka, säger Saara.













Bröllopskollektivet trendspanar

– You do you: Fler brudpar vågar tänka utanför normen. Det här påskyndades av pandemin, men håller i sig. Man kan faktiskt gifta sig på sin egen bakgård om man vill!

– Plånbok och planet: Bröllopen blir mer miljövänliga, och det ser ut att hålla i sig. Man kanske köper klänningen second hand och sparar samtidigt några slantar. Inhemska blommor är också i ropet, och under vinterhalvåret kan man använda torkade blommor, som gjort en comeback.

– Minimalism eller maximalism: I Skandinavien är minimalism alltid i mode, men att faktiskt våga ösa på med färg är också hett just nu. En brudklänning behöver varken vara lång eller vit!



Hur vill ni fira er kärlek?

På frågan om vilka som är duons hetaste tips till de som går i giftastankar svarar Saara så här:

– Glöm inte relationen och själva äktenskapet. Våga utforma ett bröllop på det sätt ni vill. Hur vill ni fira er kärlek, och vem vill ni göra det med? För ärliga och öppna diskussioner om allt.

Hon ser tiden mellan förlovning och bröllop som en viktig tid. Det är en tid då man har möjlighet att diskutera sina respektive visioner för framtiden och förstå varandras bakgrund. Att vara medveten om vad man vill ta med sig in i äktenskapet från den familj man är uppvuxen i, och vad man vill släppa taget om, det är viktigt.

Nicolina nickar instämmande och tillägger:

– Om man sammanfattar vår podd handlar det ganska långt om att man ska våga ta emot hjälp. Du behöver inte uppfinna hjulet igen, för det finns en massa människor som gjort det här före er. Då tänker jag både på bröllopet och äktenskapet.





Finns det en risk för att både bröllop och relationer blir något av en statusgrej? En slags tävling mellan tjejer?

– Ja. Jag såg en del av det här då jag jobbade med att sälja brudklänningar. Det kan absolut bli en statusgrej, sådär: den här är gift och de var så här och så här unga då de blev tillsammans. Det kan bli svårt om man står utanför det. Speciellt om man är lite äldre och är singel. Det är tyvärr ännu en grej, säger Nicolina.

Saara fortsätter:

– Ibland känns det också som att det finns en föreställning i kristna kretsar om att då du är gift är du mer än om du är singel, det är då du blir hel.

– Det där är ett jättefarligt sätt att tänka. Att du ska bli hel genom din partner. Såklart, själv hade jag en längtan efter att hitta någon, men även om jag skulle vara singel så skulle jag vara hel.

Nicolina tror att det också kan ses som ett slags ideal att träffas tidigt och gifta sig tidigt. Men det blir skevt.

– Vi förenklar och tänker att alla ska passa in i samma form.



Ni gifte er båda kyrkligt. Fanns det några andliga inslag som var särskilt betydelsefulla för er?

– Under vigselsamtalet frågade vår präst om vi ville ha med ”tills döden skiljer oss åt” i våra vigsellöften. I dag är det ganska många som vill lämna bort den biten, men vi sa att det är exakt det vi vill lova varandra inför våra vänner. Det var viktigt för oss, säger Saara.

– Det vackra med att gifta sig i en kyrka inför en församling är också att de är en del av det, man står till svars. För relationer kräver att man har nätverk omkring sig. ”It takes a village.”

Nicolina och hennes man hade faktiskt samma vigselpräst som Saara och hennes man, även om de gifte sig flera år tidigare.

– Jag måste säga att vigseln var en helt fantastisk del. Festen började redan då, säger Nicolina.

Hon har vuxit upp med gospelmusik, något som fick färga vigseln.

– Jag ville inte ha någon stel utgångsmusik, utan något högtidligt men ändå spontant. När vi dansat ner för altargången sa vaktmästaren ”Det är så här det ska göras”.

Samtidigt påminner Nicolina och Saara om att man inte nödvändigtvis kommer att vara hög på känslor en hel dag i sträck. Det är okej.

– Bröllopet är bara trappsteget till själva grejen som är äktenskapet, säger Saara.



Ni nämnde att det kan vara bra att inte bara förbereda sig inför bröllopet utan också inför livet tillsammans. Men det händer ju oväntade saker hela tiden, kan man förbereda sig på det?

– En del av att förbereda sig inför ett äktenskap är kanske just det, att acceptera att mycket är utanför din egen kontroll, säger Saara.

Nicolina lyfter upp att en del av förberedelsen är att prata om de viktiga grejerna, som: vill båda ha barn, när och hur i så fall? Hur ska man organisera ekonomin? Och så vidare.

– Alla pratar faktiskt inte om de här sakerna, men det behöver man lära sig, för det är en jättestor del av att vara i en tvåsamhet, säger hon.

– Sen är livet en process och allt kan förändras. Men det finns inget som du inte ska kunna fråga din partner om ni ska gifta er.

Hur bra man än förbereder sig kommer ändå majoriteten av alla människor att stöta på konflikter i sina relationer. Här vill psykologen Saara slå ett slag för bråket!

– Att man bråkar betyder inte att man har ett dåligt förhållande, utan att man har ett förhållande, säger hon.

Nicolina fortsätter:

– Men i vissa familjer betyder gräl kaos, det är något som inte går att reparera. Där skulle jag vilja ha lite mer av Saara. Hon blir typ peppad av konflikter och ser det som ett sätt att utveckla relationen, säger Nicolina.

Hon håller ändå med om att det behöver skava lite ibland. Om det inte uppstår bråk är det kanske ett tecken på att man inte vågar uttrycka sina behov, och då finns det en risk för att man snart lever parallella liv.

– Om vi inte uttrycker våra behov, då leker vi äktenskap istället för att leva det.

Saara betonar att gräl i sig inte är något farligt.

– Men vår försvarsmekanism som människor är alltid att skydda oss själva. Också genom att inte diskutera något som vi vet att kan bli en konflikt så skyddar vi oss själva, men avståndet växer.

– Så fånga problemen då de är små. Ta upp det så snabbt som möjligt. Och om man märker att nu har vi glidit isär. Jättebra att du märkte det! Hur kan ni då bygga tillbaka? Att man glidit ifrån varandra är inte ett misslyckande, utan ett wake-up call.

Själv har hon valt att se konflikter som ett sätt att lära känna sin man och deras relation bättre. En förutsättning för det är att hon också har valt att lita på relationen.

– Mycket är ett val och det är svårt att bygga på enbart känslor.

Samtidigt framhåller hon att känslor också kan ge viktiga signaler ibland. Men det kan vara svårt att avgöra om det som känns tungt i relationen betyder att man inte är rätt för varandra, eller om det bara betyder att man växer tillsammans och därför har växtvärk.

– Så länge båda är villiga att jobba på förhållandet och sig själva tror jag att man kan komma långt.

Det finns en devis om att man inte ska berätta om sina relationsproblem för andra, för att det är ett sätt att lämna ut sin partner. Vad tänker ni om det, får man avhandla sina relationsproblem med vänner?

– Absolut. Förutsatt att det är på en trygg plats med människor man litar på. Det är klart att då det handlar om någon annans känslor kan man ju kolla om det är okej. Men rätt ofta har jag och min man funnit oss själva diskutera våra bråk tillsammans med andra par, och det har varit givande, säger Saara.

Nicolina konstaterar att det att öppna upp kring sin egen relation är ett sätt att visa att ingen har det toppen hela tiden. Om någon aldrig säger hur det är på riktigt blir vi väldigt ensamma.

– Vi vill bara ta bort alla tabun. Där tror jag att bra relationer skapas, inte bara äktenskap, utan också vänskaper.

– Det förutsätter att alla inte låtsas att allt är bra hela tiden.