Ursprungskvartetten återförenas på Nötö och Nagu – firar Sommarsång

Vi tar det från början. Riko Eklundh spelade huvudrollen i föreställningen ”Topelius!” på Svenska Teatern åren 1998–1999.

– Jag ville att den fina musiken i föreställningen skulle få leva längre. Birthe Wingren och Sören Lillkung, med flera, var med i uppsättningen. De kunde komma och konserten på Nötö blev av.

En annan orsak till konserten var att Riko Eklundh ville utnyttja de många kapellen och kyrkorna i skärgården.

– De stod ofta ganska tomma. Nötö kyrka byggdes 1756 och är otroligt vacker. Det är glädjande att kapellen och kyrkorna används mera nu för tiden.





Har det varit samma uppsättning artister varje år?

–Nej, det har varierat. Också konsertlokalerna har varierat, men Nötö har varit med alla år. Vissa år har det bara varit jag och en pianist. Men i år kunde alla ursprungsartister komma, alltså Birthe Wingren, Sören Lillkung och Henrik Wikström. Det gläder mig.



Vilka sånger brukar ni sjunga?

– Jag har en ganska bred smak. Men just i år kommer vi att gå tillbaka till starten med Topelius texter, med många olika kompositörer. Vi brukar alltid sjunga Den blomstertid nu kommer som allsång och sedan ifjol är Nötövalsen med på repertoaren. Under någon av allsångerna brukar vi samla in kollekt för det kapell eller den kyrka vi uppträder i, eller för något annat lämpligt ändamål.









Kyrkorna och kapellen brukar vara smockfulla. Nötö kyrka är egentligen ett litet kapell. FOTO: Privat





Har du något särskilt minne från åren?

– Vi har oftast haft tur med vädret, men jag kommer speciellt ihåg en gång när det ösregnade och var ett otroligt åskväder. Publiken kom ändå. Jag brukar uppträda barfota på sommarkonserter. Jag tycker att det är lite roligt. Men det året hade jag yllesockor. Det var så kallt!

– Konserten brukar alltid gå av stapeln den 7 juli kl 19 – alltså sjunde i sjunde klockan sju. Men jag blev bjuden till en väns bröllop som hålls det datumet i år. Därför blev konserterna uppskjutna till augusti.





Greven av Sandholm

Riko Eklundh har sitt andra hem i skärgården.

– Jag har vistats i skärgården sen jag var barn. Mina föräldrar blev väldigt förtjusta, när de köpte en stuga söder om Nötö. Numera har jag en ärvd stuga på Sandholm. Alfred Lundström, en gammal skäribo, ville att jag skulle få hans stuga, fast jag inte ens var släkt med honom. Jag fick även ärva hans oäkta titel ”Greven af Sandholm”.







Riko Eklundh älskar skärgården och havet. FOTO: Privat









Vad är bäst med skärgården?

– Havet. Kombinationen av hav, årstidsväxlingar, klippor, stenar. Förstås naturen som helhet, men vattenelementet är nog det viktigaste. Tanken på att jag kan sätta mig i min roddbåt och ro runt jordklotet. Tanken på oändlighet.

Sommarsång 25 år

– Evenemanget Sommarsång fyller 25 år. Initiativtagare är Riko Eklundh.

– I år hålls konserterna den 1 augusti i Nötö kyrka och den 2 augusti i Nagu kyrka.

– I år sjunger Birthe Wingren, Sören Lillkung och Riko Eklundh. Bakom pianot sitter Henrik Wikström. Det samma kvartett som för 25 år sedan.