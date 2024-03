Frälsningssoldaten Annika Kuivalainen: "Vi framhåller glädjen över att vi är förlåtna"

Frälsningsarmén är inte ett samfund som är känt för sin dysterhet: också på långfredagen är det okej med hornmusik och begravningarna är glädjefyllda snarare än dystra eftersom den bortgångna blivit ”befordrad till härligheten”.

Men vid de svenskspråkiga samlingarna följer man lutherska kyrkans texter för söndagen. Annika Kuivalainen hör till lutherska kyrkan, men har varit soldat i Frälsningsarmén i sjutton år.

– Till mina egna viktiga påsktraditioner hör att åka till Finska bibelsällskapets kurscentrum Vivamo och se påskvandringen där. Alltid när jag läser om påskens händelser i Bibeln ser jag Vivamo framför mig. Det kan vara omkring 200 personer som följer med påskvandringen där. Bara jag tänker på ljudet av det stora korset som släpas längs marken …

I Frälsningsarmén är påskens budskap i fokus hela året. Utan påsken skulle det inte finnas någon Frälsningsarmé.

– För mig personligen är påsken en påminnelse om att jag fått mycket förlåtet. Då blir det tydligare för mig om jag borde be om förlåtelse av någon, eller om jag borde be för en viss person. Ibland kan det kännas trögt att be, men då är det bara att sitta där framför Jesus.

Hon tänker att finlandssvenskar ofta inte vill tala så mycket om tro. Men för henne känns det mirakulöst att budskapet överlevt i 2 000 år.

– Det vi framhåller i Frälsningsarmén är glädjen över syndernas förlåtelse. Vi får lita på den och vara glada över den. Så påskens söndagssamling är verkligen glad.

Hon jobbar också för Frälsningsarmén. Hon har ett socialt och andligt ansvar för äldre som bor i Parkstad i Helsingfors.

– Bostäderna byggdes för ingermanländare på 70-talet. Jag är allt i allo: kontaktperson och själavårdare och bostadsrådgivare. Jag kan få höra saker som folk aldrig kunnat berätta för någon annan. Ibland är mitt enda jobb att lyssna. När någon säger ”tack för att du hjälpte” undrar jag vad jag egentligen gjorde.

Hon får ofta höra att hon gör ett så viktigt jobb.

– Varje morgon ber jag att jag ska få vara till välsignelse för någon den dagen. Men det är ju inte jag som gör något viktigt, det är Gud. Om jag gjorde något i egen kraft skulle det inte bli någonting.





Tips: Tänk särskilt på vem du borde be om förlåtelse av. Börja varje dag med att be om att du ska få vara till välsignelse.