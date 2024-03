Kyrkslättbon Jaana Kettunen började gå i kyrkan för ungefär tio år sedan. Sedan dess har påsken varit viktig för henne.

– Påsken är en högtid som tystar ner mig. Det tycker jag är en bra grej.

Hon börjar varva ner redan under fastan. För några år sedan fastade hon från sociala medier, och än idag har hon lämnat Instagram helt och går in på Facebook bara då och då.

Från sin telefon har hon raderat appen helt och hållet. I stället använder hon appen Bible app, som har en 40-dagarsplan som hon följer inför påsk.

– Där finns en text för varje dag som jag brukar lyssna på.

I stilla veckan går hon i kyrkan så gott som alla dagar.

– Jag har ju tid att gå då, eftersom jag är ledig från jobbet. För mig är kyrkan ett rogivande ställe. När jag var barn var påsken tråkig. Mina föräldrar var inte särskilt religiösa, men det hörde till att man inte fick gå ut och leka. Det enda roliga var att lördagen var godisdag.

Hon tänker att långfredagen är en bra dag för alla som behöver sörja någonting.

– När Jesus dör och de släcker ljuset i kyrkan, nog är det ju det sorgligaste som finns. Jag börjar gråta bara jag tänker på det.

Hon säger att hon ofta inte känner sig som en riktigt ”troende troende” för att hon inte läser Bibeln mycket.

– Men sedan tänker jag att jag är lika mycket värd som alla andra för att Gud offrade sin enda son för att jag skulle få ha det okej med honom. Jag är förtjänt av Guds kärlek fast jag inte förtjänat den. Det svåraste är kanske att ta emot den.



Hon tar fram en lapp som hon skrivit inför intervjun. Hon läser: ”Nåd och hopp, sorg. Sårbarhet är styrka. Be om hjälp. Ensam är inte stark. Gud älskar oss no matter what. Blott en dag – det kan förändras – det du idag känner förändras säkert.”

Hon tycker att påsken är skön för att det är okej att släppa sin glada mask och verkligen vara sorgsen.

Men lika fint är det med påsksöndagens glädje över att Jesus är uppstånden.

– Det är då det vänder.







Tips: Se på dramaserien The Chosen, som handlar om Jesus och lärjungarna. Första säsongen finns på Netflix, den går också att hitta på Youtube och den kan ses gratis via The Chosen-appen.