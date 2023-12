Vi går på konserter, vi samlas till gudstjänst och vi sjunger julsånger tillsammans. Den gemensamma sången är fortfarande stark inför jul. Evenemanget De vackraste julsångerna samlar kyrkorna fulla runt om i Finland för att sjunga tillsammans och samtidigt stöda Finska Missionssällskapets arbete både utomlands och i hemlandet.



Tänk om sången skulle tystna? Det är en otänkbar tanke: första advent utan Hosianna och julafton utan Stilla natt?! Nej, bort med det. Vi bor i ett land där vi fritt får sjunga julsånger i våra kyrkor, vi upplåter kyrkorummet för konserter och vi går i julkyrkan på julen. Vi har anställda, professionella kyrkomusiker som spelar och sjunger och dirigerar körer för att musiken ska ljuda och vi får sjunga psalmer och sånger till olika slags ackompanjemang.

När jag som ung kyrkomusiker spelade min första julbön i Esbo domkyrka på julafton och Stilla natt ljöd högt och starkt nerifrån kyrksalen blev jag så tagen och till mig att jag glömde spela andra versen. Men församlingen sjöng på och jag följde sedan med på orgel.

Vilken är din favoritsång inför jul? Jag har många, jag vill lyssna på Jussi Björlings O helga natt, jag tar fram mina favoritskivor med julmusik och lyssnar igenom dem, en del av dem många gånger. Alla adventspsalmerna, engelska carols, listan blir hur lång som helst.

Gör porten hög, gör dörren bred – tiden före och omkring jul fylls våra kyrkor med advents- och julmusik. i kyrkan och sjunger högt med i psalmerna så det känns i hela kroppen. Det finns många nyare fina sånger som har blivit populära och en självklar del av julväntan, Himlen i min famn av Carola är en sådan. Mary did you know är en sång som har blivit en av mina nya favoriter.

Den gemensamma sången har en unik kraft. När Notre Dame brann 2019 och Parisborna samlades på gatorna för att titta på det oerhörda som hände började de sjunga.

När folket i Ukraina måste ta skydd undan bomberna sjunger de. När vi firar någonting speciellt sjunger vi, vi sjunger i glädje och sorg, i tillbedjan och lovsång och för att få tröst. Vi sjunger vaggsånger för att barnet ska somna. Tänk om sången skulle tystna? Hur för vi vidare vår sångtradition till nya generationer? Sjung tillsammans, sjung gamla sånger, sjung nya sånger, sjung för katten.







Julsånger är tacksamma att sjunga, de flesta är bekanta och samma från år till år. När många sjunger tillsammans får man ingå i ett större sammanhang. Ta med en släkting eller vän och ta del av det stora utbud av julmusik som finns i våra kyrkor. Alla får vara med, ung som gammal, oberoende av om du själv tycker om att sjunga eller hellre sitter och lyssnar och tar del av sången runt omkring dig.