Fredrik Kass bli kyrkoherde i Replot under hösten

Fredrik Kass hoppar in som kyrkoherde i Replot i höst. Han besöker församlingen ungefär en gång i veckan.

Kyrkpressen skrev tidigare att domkapitlet i Borgå stift haft svårt att hitta en vikarie för Camilla Svevar, som är tjänstledig från jobbet som kyrkoherde i Replots församling. Nu är det klart att Fredrik Kass under hösten sköter kyrkoherdejobbet i Replot vid sidan av det egna jobbet i Kvevlax.

– Utgångsläget varit det att domkapitlet har sökt en vikarie för ordinarie kyrkoherden och inte hittat en. Då måste vi också titta in den egna samfälligheten och se vad vi har för möjligheter att hjälpa till. Jag sa att jag kan stiga in under hösten. För våren måste lösningen bli en annan, men hösten kan jag ta vid sidan av egen tjänst, säger Fredrik Kass.

Det betyder att han nu är kyrkoherde i två församlingar, i Kvevlax och i Replot.

– Rent praktiskt blir det en del koordinering. Det är nog andra präster som ställt sig till förfogande att hjälpa till med gudstjänster och förrättningar för att på något sätt få verksamheten att fungera. Inte är det en optimal lösning, men det går.

Hans mål är att vara i Replot en dag i veckan och träffa personalen.

– Jag möter upp och checkar av, sedan blir det också säkert en del helgjobb med gudstjänster och förrättningar. Allt är inte klart än, men jag kommer att få hjälp av andra prästresurser också. Vem som helst förstår ju inte att det inte går att jobba 100 procent både i Kvevlax och Replot.

Hur mycket tid tar administrationen för en kyrkoherde?

– Det är svårt att säga procentuellt eller något om timmarna, men nog är det mycket. Vi har en ny kyrkolag som redan trätt i kraft och ska färdigställas med ny stadga i församlingarna i höst. Så i vissa skeden blir det extramycket administration och byråkrati. Sedan behöver kyrkoherden finnas till för att möjliggöra för personalen att arbeta. Personalledningen behöver få ta tid.

Han säger att en del av chefsskapet också handlar om att tankarna hela tiden snurrar kring hur man ska lösa någon situation.

– Den biten finns alltid mer i ett ledarskap.

Han ser att situationen i Replots församling är ett tydligt tecken på kyrkans och Borgå stifts utmaning: frågan om rekrytering.

– Länge har det varit så att det inte är så många som vill stiga in och bli kyrkoherde. Det är lite lättare att hitta församlingspräster än kyrkoherdar. I en mindre församling är du både väldigt mycket kyrkoherde och väldigt mycket präst. I större församlingar kan kyrkoherden koncentrera sig mer på att leda församlingen och mindre på gudstjänster och förrättningar.