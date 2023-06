ENKÄT: Mötet med församlingen sker oftast via medier och på begravningsplatsen

Det näst vanligaste sättet att ha att göra med församlingen var att man hade besökt begravningsplatsen. Närmare hälften, 46 procent, av alla som besvarade enkäten uppgav att de hade besökt begravningsplatsen under det senaste året.



Cirka en fjärdedel, 27 procent, uppgav att de hade besökt en av församlingens kyrkor eller kapell.



Ungefär var sjätte, 16 procent, av de som svarat uppgav att de hade mött församlingen via sociala medier. Av kyrkans medlemmar uppgav var femte, 20 procent, och av de som inte hör till kyrkan uppgav cirka var tionde, 12 procent, det. Mötet via sociala medier var speciellt framträdande i de yngsta åldersgrupperna. Var fjärde, 25 procent, av personer under 25 år som besvarat enkäten uppgav att de mött församlingen via sociala medier.





Den elektroniska enkäten genomfördes av Norstat Oy mellan den 3 mars och den 11 april 2023. Enkäten besvarades av 7 356 finländare över 15 år. Materialet är viktat enligt region för att matcha den vuxna befolkningen med beaktande av ålder och kön. Felmarginalen för hela undersökningen är 1,1 procentenheter åt vartdera hållet från en konfidensnivå på 95 procent.