Att samlas när det skymmer

Under tre torsdagar i augusti hålls skymningsmusikkonserter i Kvevlax kyrka. Det är en konsertserie som har hållits i många år nu. Det är en speciell känsla att gå på skymningsmusik. För det första så börjar det sent på kvällen, klockan 21. Det kan tyckas vara lite för sent, men det är något speciellt att samlas i augustikvällen när det skymmer.

För det andra så är konsertserien en påminnelse om att vi går mot hösten. Den insikten kan föra ett visst vemod med sig. Den härliga, varma och ljusa sommaren som vi har längtat efter blir mörkare och svalare. Men det är också något så härligt med de växlingar och den rytm som årstiderna ger. Hösten för oss in i vardagen med vardagens rutiner. Och när vi går in i en ny tid kan det vara bra med en markör som berättar att det nu är dags för något nytt. För någon kan det vara att en hobby drar igång, för andra en konsertserie. Utmaningen för oss är att ta vara på den tid som är nu. Kanske en konsertserie kan få oss att njuta av det som sker nu.

För det tredje så behöver vi våra mötesplatser. Jag hoppas att kyrkan och kyrkbacken kan få tjäna som mötesplatser. Jag vill hoppas och tro att det inte är så dunkelt att vi inte ser Gud och inte ser varandra.

Vi får gå in i hösten och hjälpa den som har det för mörkt just nu. Det är församlingens uppgift. Det är vår uppgift.