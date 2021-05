Den senaste tiden har det talats mycket om strategier. Vi har till exempel lärt oss ordet exitstrategi och då har det ofta handlat om vår väg ut ur coronakrisen. Pandemin har gjort att många av våra planer inte har gått att förverkliga. Vi har varit tvungna att planera om och reagera. Det har varit fråga om en operativ planering, medan en strategisk planering är mer omfattande i sitt syfte och har en mer hållbar inverkan på kyrkan och dess församlingars verksamhet.

Strategiskt arbete inom kyrkan är ett gammalt fenomen: sedan fornkyrkans tid har man strävat efter att genomföra kyrkans grunduppgift planmässigt. Kyrkans liv och verksamhet behöver en gemensam riktning. Också i vår kyrka har vi haft och har gemensamma strategier. Den nyaste heter Öppna dörrar och den blev godkänd av kyrkostyrelsens plenum den 22 september 2020.

De viktigaste valen kan sammanfattas i strategins namn: Öppna dörrar. Vi måste hålla dörrarna öppna, bege oss ut bland människorna och bjuda in människor. Kyrkans dörrar kan inte stängas för någon. I dessa tider är det speciellt viktigt att hålla dörrarna öppna. Kyrkans uppgift är inte endast att öppna dörrar i denna värld utan att också öppna dörren till himlen via Jesus Kristus. För detta krävs mod, vision, vilja och gemensamt engagemang. Under hela sin historia har kyrkan modigt och hoppfullt blickat mot en okänd framtid.

Nu får vi också i våra församlingar ansluta oss till samma grupp visionärer. Vi får lita på att kyrkans förnyelse fortsätter genom Guds nåd och vi får lita på att ”Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet” (Heb 13:8). Dörren står öppen mot framtiden.

TEXT: TOMI TORNBERG