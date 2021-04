Till exempel har restriktionerna vi levt med i ett år tärt på människorna. Många har utvecklat eller fått värre psykisk ohälsa under denna tid, och i vissa fall har det gått så långt som till självmord.

Efter att Oprahs intervju med prins Harry och Meghan Markle sänts kunde man höra och läsa beröm, men också kritiska frågor. Hur kan någon som bor i ett slott och är gift med en prins ha självmordstankar? Meghan, en rik privilegierad person, borde inte få beklaga sig, tyckte en del. Men psykisk ohälsa bryr sig inte om pengar, makt eller status, och inte heller om ifall man är sjuk eller frisk.

”Det finns säkert någon som har det värre så jag ska inte klaga”, säger vi ibland. Men våra problem är våra och vi upplever dem som vi gör. Vi ska inte jämföra. Det vi kan göra är att dela med oss av vårt elände, stort eller smått – och vi vet ju vem som alltid lyssnar. Gud finns alltid där för oss och Han bryr sig inte heller om pengar, makt eller status. Han lyssnar till den som vill berätta. Han finns för oss alla.

Så ska vi kristna också leva. Vi ska se människorna bortom alla fördomar och omfamna dem för att de ska få känna Kristi kärlek. Vi ska visa att det finns någon som kan hjälpa och stöda. Det är viktigt att vi inom församlingen visar att det är okej att må dåligt, och framförallt att det är okej att be om hjälp. Man måste våga släppa kontrollen för att be om stöd. Ibland är det först då som Gud stiger in, när man äntligen förstår att jag inte klarar detta själv. Hjälp mig!

I mitt fall var det olika faktorer som gjorde att jag kämpade vidare. En sak var att Han skickade rätt person till mig i rätt tid. Idag vet jag att Gud har en plan för mig. Han gav mig prövningar, men också belöningar. Han sänder mig dit där jag ska vara, och jag vet att jag har en uppgift i livet.