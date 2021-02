Fem euro kan förändra ett liv

I år satsar man speciellt på äldre människor med de insamlade medlen från insamlingen Gemensamt Ansvar. Tjugo procent går till den egna församlingens diakoni.

– Vi har redan nu många pensionärer bland våra klienter. De insamlade pengarna kan bli presentkort för mat eller hjälpa dem att betala en räkning. Vi har också märkt att många äldre drar ner på sin medicindos för att spara. Där kan vi hjälpa till, säger Hanna-Maria Hakala som är diakon i Korsholms svenska församling.

För många är det viktigt att få stöd i vart de kan vända sig med olika problem.

– Och man kan alltid ringa och bolla med oss! Ibland är den största hjälpen att vi kan prata och försöka hitta lösningar tillsammans.

Hanna-Maria Hakala jobbar som diakon i Korsholms svenska församling. Foto: Privat

Många har låga pensioner och är vana vid att leva på ett minimum utan att be om hjälp.

– Många vågar inte berätta för sina barn hur det är ställt, och de vill hjälpa sina barn med det lilla de har.

Hakala säger att många bor kvar i egnahemshus som är kalla och i väldigt dåligt skick.

– Tanken på en flytt kan kännas skrämmande. Men FPA-stöd är svårare att få när man äger sin bostad.

– När man har det ekonomiskt svårt finns det risk för att man blir isolerad, vilket kan leda till psykisk ohälsa.

Hjälpen når fram i Uganda

En stor del av pengarna från GA-insamlingen går till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Under hösten 2019 var diakonissan Nina Andrén från Kvevlax med på en resa till Uganda, där hon fick se vad en liten slant kan göra för skillnad i praktiken.

– En kvinna vi träffade under resan hade fått ett lån på fem euro via Kvinnobanken. För lånet startade hon upp försäljning av torkad fisk och kunde på det viset försörja hela sin familj och låta barnen gå i skola. Hon hade också lärt sig läsa och var så stolt över det. Men många har det svårt då det saknas sociala skyddsnät – speciellt de äldre är beroende av yngre släktingar när de inte orkar arbeta eller blir sjuka. För de drygt 5 euro per månad familjen kan få i mathjälp kan man få 1,5 kilo kött eller 8 kilo mjöl.

Uganda har tagit emot kring en och en halv miljon flyktingar från Kongo och Sydsudan.

– Vi besökte mest skolor för äldre elever och elever med specialbehov. I de norra delarna av landet har Kyrkans utlandshjälp över 1900 lärare anställda, både ugandier och flyktingar som har en utbildning.

Det är tänkt att kring 50 elever ska vistas i ett klassrum, men i vissa rum är det över 200 elever. Och tio stycken kan dela på en bok.

– Det är ofta fråga om såriga människor, som när de flytt kanske har mist sina anhöriga och blivit misshandlade eller våldtagna. Det som berörde mig var den positivitet och glädje de lyckas behålla ändå. De är så tacksamma över att få en yrkesutbildning. Och lärarna är så oerhört engagerade och kunniga.

Att GA-insamlingen i år har äldre i fokus går hand i hand med utbildningen av unga.

– De äldre i Uganda framhåller att de yngre behöver en bättre framtid för att de i sin tur ska kunna hjälpa de äldre.

På församlingarnas webbplatser finns information om hur man kan bidra till GA-insamlingen.