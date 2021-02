Kyrkoherdeval i undantagstider

Valet stod mellan Mats Björklund, kyrkoherde i Solf, och Camilla Svevar, kyrkoherde i Replot. Det visade sig bli mycket jämnt. Mats Björklund fick tolv röster mer av de 314 godkända rösterna.

– Att det skiljde endast tolv röster visar på att resultatet på intet sett var givet. Varje röst har betydelse, säger valnämndens ordförande Markus Rönnblom.

– Vi är glada att vi äntligen får en kyrkoherde! Och det är en positiv sak att det var jämnt. Det visar att vi hade två kandidater som många engagerade sig i, säger Rune Lindblom som är tf. kyrkoherde i Korsholms svenska församling.

– Jag tror att det faktum att kandidaterna hade olika framtoning bidrog till intresset för valet, och jag hoppas att det i sin tur ökar intresset för församlingen och kyrkan hos dem som hittills inte aktivt deltagit i församlingens verksamhet, påpekar Rönnblom.

Röstningsprocenten låg på 7,2, och en lite högre procent hade man hoppats på enligt Rönnblom. Rune Lindblom är ändå nöjd.

– Många tyckte valprocenten var låg, och det brukar vara högre i exempelvis församlingsval, men det var strålande under pandemitider tycker vi. Förra kyrkoherdevalet hade en röstningsprocent på 5,4 procent, säger han.

Vad händer nu?

Rune Lindblom konstaterar att det här torde vara stiftets första kyrkoherdeval där allt fram till valet skett virtuellt, på grund av coronaläget.

– Det var väldigt speciellt i och med att ingen fick träffa kandidaterna på grund av pandemin. Provgudstjänsterna sändes live på Facebook och Youtube och via lokal-tv. De enda som deltog var några körsångare, kantorer och präster.

– Under provpredikningarna är det flera tusen som tittat in. Det är förstås svårt att veta hur länge eftersom det räcker med en tre sekunders titt för att det ska räknas. Betydligt fler tittare än under vanliga gudstjänster är det hur som helst, säger Lindblom.

Valsamtalen sändes också som livesamtal på Facebook och Youtube, och finns kvar för dem som vill titta.

– Församlingsmedlemmar fick skicka frågor på förhand eller under sändningen, säger Lindblom.

Röstningen däremot genomfördes traditionellt i rymliga lokaler och enligt alla säkerhetsföreskrifter.

– Vi är glada över att vi trots coronaepidemin kunde ordna valet som ett direkt val. Församlingsborna har fått säga sitt, säger Rönnblom.

Vad som händer nu i Solfs församling, som blir utan kyrkoherde, beror på flera faktorer.

– Ifall det längre fram skulle bli en sammanslagning av de fyra svenska församlingarna, så vet vi inte hur domkapitlet tänker med kyrkoherdetjänsterna. Det blir intressant att se domkapitlets lösning i så fall, säger Lindblom.