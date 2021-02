I fjol lämnade 48100 finländare kyrkan – antalet utträden är märkbart lägre än tidigare år

I slutet av 2020 hörde ca 3 743 000 personer till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, vilket motsvarar 67,6 procent av Finlands befolkning. Året innan var motsvarande medlemstal 3 792 000, dvs. 68,6 procent av befolkningen.



Framför allt personer i åldern 20-29 år utträdde ur kyrkan (33 procent av utträdena) medan de som trädde in i kyrkan till största delen fanns i åldersgruppen 30-39-åringar (23 procent av inträdena).



"Kyrkan har en viktig roll i samhället"



Undersökningen Gallup Ecclesiastica 2019 som Kyrkans forskningscentral gjorde bland finländarna visar att kyrkliga förrättningar och kristna traditioner i samband med kyrkliga helger är den vanligaste orsaken till att man blir medlem i kyrkan. Två av tre medlemmar upplever också att kyrkan har en viktig roll i samhället.



Under året döptes 24 900 barn under 1 år och 45 200 av kyrkans medlemmar avled.



Nästan hälften av dem som träder ut ur kyrkan anser att det avgörande för beslutet är att hen inte är en religiös människa eller hen inte tror på Gud. Avgörande faktorer för över 40 procent av dem som lämnar kyrkan är att man upplever kyrkan som institution betydelselös och vill undvika kyrkoskatt.





Drygt 18 100 personer inträdde



Under fjolåret inträdde drygt 18 100 personer. Bland dem som inträdde i kyrkan fanns ovanligt många, dvs. 3 400, under 1-åringar, vars dop flyttades till ett senare tillfälle på grund av coronarestriktioner för sammankomster. De har alltså först registrerats i befolkningsregistret och sedan döpts.



I slutet av år 2019 var antalet inträden 16 200 medan 56 000 personer avstod från medlemskap i kyrkan. Antalet döpta var då 28 300 och antalet avlidna 43 800.