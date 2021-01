Memes, matlagning och diskussioner om att motverka polarisering när Ungdomens kyrkodagar hölls online

Ungdomens Kyrkodagar (UK) genomfördes som vanligt några veckor in i januari. Den här gången träffades deltagarna över skärmen, hemifrån eller samlade i små grupper i sina egna församlingar.



Rebecka Stråhlman, sakkunnig för ungdomsarbete vid Kyrkostyrelsen svenska avdelning (KCSA), säger att det var en besvikelse att tvingas flytta dagarna online.



– Vi vet att unga är trötta på att stirra på en skärm och längtar efter att få träffas.



Hon är tacksam för alla de församlingsanställda, alla vid KCSA och planeringsgruppen, som satsade på att göra det så bra som möjligt.



– Glädjande nog fick vi nästan lika många deltagare som förra året.





I år hade uppdragen i presidiet av praktiska och tekniska skäl delats ut på förhand till tre vana UK-deltagare.





Sekreterare var Kim Jokinen (Esbo svenska församling), som ordförande fungerade Sofia Palmén (Johannes församling) och som viceordförande Anna Helin (Esbo svenska församling). (foto: KCSA)



UK genomfördes på plattformen Discord, som ger möjlighet att kommunicera via text, video- eller röstsamtal. Programmet löpte inte helt utan tekniska problem, men utmaningarna togs emot med humor och gav upphov till memes och goda skratt.



– Ungdomarna hade fina debattinlägg och de som stod framför kameran bjöd på sig själva och gjorde ett mycket bra jobb, säger Stråhlman.

"Kanske är det i framtiden möjligt att ordna UK som en hybridversion?"





Som en höjdpunkt i programmet nämner hon gästen, kändiskocken Michael Björklund, som berättade om sitt livs förändringar och antog en matlagningsutmaning med råvaror som delegaterna fått välja.





Programvärdarna tillsammans med Michael Björklund. foto: KCSA



I plenum behandlades bland annat en motion om uppsökande ungdomsarbete. Motionsskrivaren Daniela Ikäheimo lyfte fram att det här är en viktig del av kyrkans ungdomsarbete som borde få mer resurser på svenska. UK beslöt uppmana Kyrkostyrelsen att framställa en plan för specialungdomsarbete på svenska, samt att se till att utbildning och verktyg finns tillgängliga för svenskspråkiga församlingar.



UK fattade beslut om att utvidga rätten att lämna in initiativ till diskussion, till att omfatta ombud i Borgå stiftsfullmäktige i och i kyrkomötet. Jakob Nylund och Robin Wikstedt som lämnat in den här motionen motiverade förslaget med att det skulle underlätta för kyrkans beslutsfattare att höra ungas åsikt och låta UK delta i aktuella diskussioner inom kyrkan.





På initiativ av planeringsgruppens Tonje Lindeman, Disa Sandholm och Emelie Jäntti förde UK en diskussion om hur man kan motverka polarisering.



– I diskussionen framkom att vi lätt delar in oss i nylänningar och österbottningar och ibland kan ha svårt att mötas. Men just därför är ett forum som UK så viktigt, ett ställe där man får samlas och diskutera och skapa vänskapsband över åsikts- och regiongränser, säger Stråhlman, som hoppas att alla som jobbar med ungdomar vill satsa på de här möjligheterna att träffas, utmanas, utvecklas, diskutera och påverka.





UK-veckoslutet gav positiva erfarenheter som arrangörerna tar med sig och jobbar vidare på. Stråhlman hoppas ändå att det var sista gången UK genomfördes helt på distans.



– Kanske är det i framtiden möjligt att ordna UK som en hybridversion? Kanske kunde man fortfarande delta och ha yttranderätt fast man bara följer med programmet på distans?



UK-ansvariga Rebecka Stråhlman tillsammans med teamet som skötte tekniken. foto: KCSA