Stiften och Kyrkostyrelsen på kollisionskurs gällande kyrkans fastighetsstrategi

Biskop Bo-Göran Åstrand, domkapitlets notarie Linus Stråhlman och stiftsfullmäktiges ordförande Anita Ismark (med via videolänk).

Det nya stiftsfullmäktige samlades till möte idag – på distans. Enligt kyrkolagen ska stiftsfullmäktige samlas fysiskt, men undantagsvis fick mötet skötas på distans, och som enda ärende på agendan fanns kyrkans nya fastighetsstrategi. Kyrkostyrelsen begärde inte ursprungligen utlåtanden från stiftsfullmäktige i de olika stiften, men efter att stiftsfullmäktige påpekat att de enligt kyrkolagen har rätt att bestämma om kyrkans ekonomi och förvaltning fick de komma med ett utlåtande.

– Vi anser att förslaget till fastighetsstrategi ska förkastas till alla delar, säger Anita Ismark.

Fastighetsstrategin ska behandlas av Kyrkostyrelsens plenum den 15 december. I Kyrkostyrelsens plenum sitter representanter från de olika stiften. Borgå stift representeras av Åsa A Westerlund och Monica Heikel-Nyberg. Heikel-Nyberg är också prästassessor vid domkapitlet i Borgå stift.

Hur tungt väger ert utlåtande i Kyrkostyrelsens plenum?

– Jag tror att Kyrkostyrelsens plenum tar till sig vårt utlåtande och utlåtanden från andra stiftsfullmäktige. Vi är samfällt – i alla stift – överens om att fastighetsstrategin bör förkastas, säger Ismark.

Lars-Eric Henricson, domkapitlets lagfarne assessor, påpekar att fastighetsstrategin får hård kritik också från alla andra domkapitel.

– Vi har förlorat förtroendet för den konsult som Kyrkostyrelsen använt sig av, säger han.

Biskop Bo-Göran Åstrand säger att alla domkapitel inte är lika kritiska som domkapitlet i Borgå stift, som alltså anser att strategin ska förkastas.

– Men alla är kritiskt inställda.

Hur kommer det sig att stiften och Kyrkostyrelsen är på kollisionskurs? Varför gick det så här?

– Man kan säga att informationsgången om de enskilda stiftens situation borde ha varit betydligt bättre mellan Kyrkostyrelsen och stiften, säger biskop Bo-Göran Åstrand.

– Här ser man hur det går när man från början inte slår sig ner kring samma bord och frågar vad alla parter anser och hur man ska gå vidare. Därför har vi nu en ganska spänningsfylld situationen mellan Kyrkostyrelsen och stiften. Vi har inte diskuterat tillsammans, utan fått en konsult på besök, säger Åstrand.

Domkapitlet och stiftsfullmäktige har en annan syn än Kyrkostyrelsen på det mesta som gäller Borgå stift. Kyrkostyrelsens fastighetsstrategi går kort sammanfattat ut på att domkapitlen i de olika stiften i framtiden ska arbeta i aktivitetsbaserade kontor – helst i hyrda utrymmen. Alltså rekommenderar kyrkostyrelsen att kyrkan ska göra sig av med domkapitlets hus från år 1759, och i stället hyra moderna kontorsutrymmen i Borgå.

– De löpande kostnaderna för domkapitelshuset är cirka tre euro per kvadratmeter per månad, vilket är väldigt billigt jämfört med hyresnivån i Borgå, som är cirka femton euro per kvadratmeter. Det betyder ju att kostnaderna skulle stiga med det femdubbla i sådana hyresutrymmen, säger Ismark.

Också vad gäller utgifterna för biskopsgården – som kyrkan hyr av Borgå stad – landar de på helt olika summor.

Dessutom ser de helt olika på domkapitelshusets kulturhistoriska värde. Kyrkostyrelsen anser inte att det är kyrkans uppgift att upprätthålla den kulturhistoriska helhet som bildas av domkyrkan, biskopsgården och domkapitelshuset. Stfitsfullmäktige och domkapitlet anser att fastighetsstrategin inte beaktar de kulturhistoriska värden som förslaget berör.

– Det är värt att notera att domkapitelshuset är det äldsta ämbetshuset i Finland som fortfarande är i ursprungligt bruk, säger Lars-Eric Henricson.

Domkapitelshuset är byggt år 1759. Enligt Kyrkostyrelsens plan skulle Borgå domkapitel senast år 2027 tvingas ge upp utrymmen och i stället hyra utrymmen annanstans.