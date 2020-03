Det här händer i församlingarna just nu

Här hittar du information om församlingsverksamheten under undantagstillståndet. Gudstjänster och andakter finns på nätet, och på församlingarnas hemsidor och facebooksidor hittar du också aktuell information om läget.

Behöver du hjälp eller någon att tala med? Församlingarnas personal finns till för dig per telefon och e-post.

Petrus församling:

09-2340 7100, petrus.fors@evl.fi

Matteus församling:

(09) 2340 7300, matteus.fors@evl.fi

Johannes församling:

(09) 2340 7700, johannes.fors@evl.fi

Petrus församling

Gudstjänster:

Guds församling är inte beroende av byggnader: Du och jag är församlingen tillsammans och vi verkar under alla omständigheter. De kommande veckorna kan du enkelt delta i gudstjänsten var du än befinner dig, på din dator, en surfplatta eller på din telefon. Gudstjänsten visas som direktsändning på Petrus facebooksida, kl 10 och kl 15.30. Du kan se gudstjänsterna via länken även om du inte har ett eget facebookkonto. www.facebook.com/petrusforsamling

10.00: Traditionell gudstjänst

15.30: Puls-gudstjänst

31.3 kl. 19: Förbön och Tack

Bön förenar och förändrar:

Gud inbjuder oss som församling att komma särskilt nära Honom under tider av utmaningar. Bönen förenar, var vi än befinner oss.

Be tillsammans: Varje dag kommer vi att be tillsammans tre gånger om dagen. Kl 9 på facebook live och via Zoom kl.15 och kl. 21. Länken hittar du på facebook. Någon av de anställda är alltid där och leder bönen, du kan delta i bönen där du finns och även skriva bilder, tankar och böner i kommentarsfältet. Varje tisdag kl. 9 är det Petrus lärjungaskola Transform som håller andakten.

Du kan som alltid skicka in dina böneämnen: per e-post pray.petrus@evl.fi, per post: Petrus församling, Förbön och Tack, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors, eller via förbönstelefonen: må kl. 14.30-16.30 och ti 31.3 kl 18-19, tel 09-23407171.

Stilla veckan:

Aktläsning: Under stilla veckan följer vi Jesus på hans vandring mot korset. Varje kväll under stilla veckan kan du följa aktläsningen i Åggelby kyrka live via facebook, må–to kl 19. På långfredagen kl 10.

Fira påsken hemifrån 12.4: Påskdagens gudstjänst från Munksnäs kyrka kl.10, Påskdagens Puls-gudstjänst från Petruskyrkan kl.15.30.

Annandag påsk gudstjänst från Petruskyrkan: må 13.4 kl. 10

Barnfamiljer:

Trots att vi inte träffas fysiskt under de kommande veckorna så fortsätter gemenskapen via Facebook. I Petrus Kidz-gruppen på Facebook finns det andakter och tankar för dig och din familj – varje vecka!

Gemenskap:

Stillhet och samtal: Varje söndag efter gudstjänsten kommer Munksnäs kyrka att vara öppen för stillhet och samtal. En präst är närvarande och tillgänglig för samtal om du önskar. Du kan även sitta själv i stillhet. Kyrkan är öppen 10.45-11.30.

Ses i hemmen: Vi vill uppmuntra alla att ha extra mycket kontakt med varandra per telefon, per videolänk och i små grupper i hemmen. Vi finns till för varandra. Du får också gärna kontakta församlingens anställda för att tala med någon av oss. Kontaktuppgifter på hemsidan.

Matteus församling

Gudstjänster:

Vi live-sänder gudstjänsterna: online från Matteuskyrkan söndagar kl. 10. Efter mässan finns även församlingens anställda på plats i kyrkan fram till kl. 13.

Påskgudstjänsterna: på skärtorsdagen 9.4 kl. 18, långfredagen 10.4 kl. 10, påskdagen 12.4 kl. 10 och annandag påsk 13.4 kl. 10 sänds alla live på nätet.

Uppdaterad information om alla specialarrangemangen relaterade till gudstjänsterna hittar du på www.helsingforsforsamlingar.fi/matteus.

Barnfamiljer:

Matteus barnkörs låtskrivningstävling: Skriv en låt för Matteus barnkör! Bidraget behöver inte vara inbandat med komp så länge man hör en tydlig melodi, och inbandningen kan göras direkt på telefonen. Låten ska gärna innehålla en eller två verser och en refräng. Skicka ditt bidrag till emmagustafsson@evl.fi eller på WhatsApp 0504917360 senast den 1.4.2020.

Matteus församling erbjuder barnvakter: i östra Helsingfors. Anställ Matteus pålitliga barnvakter som gått hjälpisutbildningen i församlingen som läxläsningshjälp, då du behöver gå till butiken eller bara behöver någon som underhåller barnen en stund. Du hittar barnvaktsbroschyren med kontaktuppgifter på Matteus hemsida.

Ungdomar:

Ungdomssamlingar online: Onsdagens ungdomskvällar kl. 18-20 live på Instagram och/eller Youtube. Böneandakt och diskussion. Mera information kan du få via hemsidan eller direkt av ungdomsarbetarna.

Påsk:

Påskvandring på some: Under stilla veckan kan du följa med på en spännande påskvandring via Matteus församlings Facebook eller Instagram.

Hjälp och stöd finns att få: Du kan alltid kontakta församlingens anställda och diakoniarbetarna om du behöver hjälp eller stöd i vardagen under dessa osäkra tider. Kontakta diakoniarbetarna Carita Riitakorpi 050-380 3986 eller Mari Johnson 050-380 3976.

Öppet:

Matteuskyrkan är öppen vardagar kl. 17-19 samt efter söndagsgudstjänsten kl. 11-13.

Det fysiska pastorskansliet på Åbohusvägen 3 är stängt fram till den 13.4.2020. Du når kansliet per telefon, ((09) 2340 7300) eller e-post (matteus.fors@evl.fi) normalt må, ti, to och fr kl. 9-14.

Johannes församling

Gudstjänster:

Varje söndag firas högmässa i Johanneskyrkan. Högmässan filmas och publiceras på hemsidan och på Johannes församlings Facebooksida.

För mer information om verksamheten, besök www.helsingforsforsamlingar.fi/johannes.

Barnfamiljer:

Musiklek, babyrytmik, kantelekursen och den öppna dagklubben är stängda för tillfället. Eftisverksamheten har koncentrerats till skolorna. Vid frågor om barnverksamheten kontakta Helena Hollmérus, helena.hollmerus@evl.fi eller 050 401 0390.

Gemenskap:

Alla samlingar, träffar, körövningar och liknande är inhiberade för tillfället. Följ med på hemsidan för att få senaste nytt eller kontakta oss per telefon eller e-post.

Evenemang:

Rekreationsdag för ande, kropp och själ: måndag 18.5 till Räfsö, Kyrkslätt. Start kl. 9 från Kiasma. Pris: 20€. Anmälan till Gunvor Frände (050 380 1872, gunvor.frande@evl.fi) senast 30.4.

Dagsläger: 1–18.6, vardagar kl. 9–16.30 i Hörnan och i S:t Jacob. För barn i lågstadieåldern. Vi kommer vara mycket utomhus med möjlighet till rörelse och lek. Anmälningstiden går ut 15.5. Deltagarantalet är begränsat och vi tar emot barnen i anmälningsordning. Länk till anmälan hittas på hemsidan. Frågor riktas till Helena Hollmérus (helena.hollmerus@evl.fi), tf ledare för barnverksamheten.

Bön och meditation:

Johanneskyrkan är öppen: på vardagar kl. 12–18 och på helgerna kl. 12–16 för bön och meditation. Under öppettiderna finns en präst eller annan andlig arbetare på plats för samtal.

Ungdomar:

Följ @johannesungdom på Instagram eller kontakta ungdomsarbetsledarna Nicolina Grönroos och Christer Romberg för att få veta vad som är på gång just nu.

Pastorskansliet:

Kansliet är tills vidare stängt, men vi betjänar er som vanligt under öppettiderna per telefon (09 2340 7700) och e-post (johannes.fors@evl.fi).