Slimmad visitation i Korsnäs

Coronaviruset var av förklarliga skäl på allas läppar och Bo-Göran Åstrand lyfte också fram det i sin predikan.

– Ibland händer det saker som påminner oss människor hur sårbara vi är. För några veckor sedan hade vi inte kunnat förutse att vi skulle vara i den situation vi är idag. Då kändes coronaviruset långt borta. Kina känns ju för oss här i Svenskfinland avlägset, konstaterade han inledningsvis.

– Nu verkar det som att det mesta i vår vardag styrs av rapporterna om viruset och de uppmaningar och bestämmelser som följer i kölvattnet av det här. Vi märker att vårt vardagsliv begränsas på olika sätt och de åtgärder som vidtas görs ju för att begränsa virusets framfart.

Åstrand konstaterade att denna söndags tema träffar väldigt rätt i den situation vi nu befinner oss i.

– Den visar att allt är inte gott i vår tillvaro och är en påminnelse om det onda. Men Jesus segrar över ondskans makter, det goda är en kraft som besegrar det onda. Men hur kan det goda segra i det läge vi nu hamnat i? Här måste vi konstatera att kyrkan, vi kristna, inte bara har makten att säga att om vi bara ber så försvinner viruset från jordens yta. Ingen människa har en sådan makt.

– Men det finns en annan väg som kristna under århundraden som gått använt sig av. Det är att be och arbeta – ora et labora – som det heter på latin. Att gå den vägen innebär att vi får ta oss an det onda i bön samtidigt som vi använder den kunskap vi har för arbeta mot virusepidemin. Det är när de här båda samverkar som vi når resultat.

Också Korsnäs kyrkoherde Janne Heikkilä konstaterade när han läste upp den kommande veckans evenemang att coronavirusets verkningar är uppenbara också där.

– All verksamhet tar paus och det som händer nästa är gudstjänsten nästa söndag, sade Heikkilä.

I det rent praktiska i söndagens gudstjänst var det mesta ändå sig likt. Ett undantag var att psalmböckerna inte samlades in efter avslutad gudstjänst utan fick bli kvar i bänkarna.

Under visitationsstämman efter gudstjänsten konstaterades att Korsnäs är en ganska liten församling men man lyckas göra mycket med de medel man har.

– Ni har en enastående stor potential. Ni har en kunnig och välutbildad personal som är engagerad och som är villiga bidra med många olika gåvor, sade Virva Nyback som är stiftssekreterare för personalvård.

Prästassessor Berndt Berg hade jobbat med den omvärldsanalys som görs vid varje visitation och han var inne på samma linje som Nyback.

– Alla drar åt samma håll och ni har en förtjänstfull spridning i er verksamhet. Och ni har gott om frivilliga som vill hjälpa till i gudstjänsten.

Lagfarna assessorn Lars-Eric Henricson konstaterade också att församlingen ur hans perspektiv är välskött.

– Ni är skuldfria, ni har ett förhållandevis lågt skatteöre och både förvaltning och ekonomi sköts väl.

Kommundirektör Christina Båssar deltog i visitationsstämman och ombads av biskopen att säga några ord om Korsnäs och Korsnäs församling ur kommunens perspektiv. Hon konstaterade att samarbetet mellan kommun och församling fungerar bra.

– Det är roligt att höra responsen här om församlingen och de anställda, för jag tycker själv att vi har en församling med ”det lilla extra”.

Bo-Göran Åstrand tog avslutningsvis upp bredden på församlingens verksamhet.

– Hur lyckas ni gör allt det ni gör med de ganska små medel ni ända har till förfogande? Det måste vara välsignade pengar som ger det här!