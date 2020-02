En möjlighet att bryta invanda mönster

Många av oss lever ett hektiskt liv med arbetsuppgifter som hopar sig, strama tidtabeller och kanske människor i vår näromgivning som behöver vår hjälp. Mitt i stressen kan fastetiden bli ett tillfälle att stanna upp, söka lugn och ro och samla krafter.

Fastan är en förberedelse inför påsken. Liksom Jesus fastade fyrtio dagar i öknen varar fastan i fyrtio dagar, från askonsdag till påsk. Under fastan får vi tid för bön, rannsakan och stillhet. Fastan är en period under kyrkoåret som ger oss tillfälle att varva ned, välja bort och förbereda oss inför den största kristna högtiden, påsken. Vi följer Kristi lidande och död mot uppståndelse och nytt liv. Jag har under senare år allt mer kommit att uppskatta kyrkoårets växlingar som ger en viss rytm och en möjlighet att fokusera på livet i hela dess mångfald såväl i ljus och glädje som i mörker och sorg.



Också i år kan vi under fastetiden dels gå in i oss själva i tystnad och stillhet, dels tänka över vad vi kunde lämna bort och avstå ifrån. I ett större sammanhang kan vi under fastan tänka på vår omvärld och miljö, Guds skapelse. Hur utnyttjar vi våra naturresurser och hur tar vi hand om vårt jordklot? Vi kan ta tillfället i akt och tänka över vår konsumtion, kanske lämna bort något i vår dagliga kost, kanske avstå från att köpa nya kläder och tänka på hur mycket vatten vi förbrukar.

Jag vill avsluta med några rofyllda rader ur en av Martin Lönnebos böner:

”I tystnaden ber vi, de ordlösa,

till dig, du Oändlige, och du förstår.

I tystnaden betraktar vi dig,

i tystnaden lyssnar vi,

i tystnaden lämnar vi allt till dig,

i tystnaden vilar vi,

belysta av din visdom

värmda av din nåd.”



Caroline Sandström jobbar med en ordbok om svenska dialekter i Finland.



Hennes favoritplats i stan är Munksnäs bibliotek på Rievägen, nära Munksnäs kyrka.