Dessa är Borgå stifts kyrkomötesombud

Här följer de preliminära resultaten i valet av ombud till kyrkomötet för mandatperioden 1.5.2020–30.4.2024

Borgå stift



Prästombud:

Mia Anderssén-Löf, listan Tillsammans

Rolf Steffansson, listan Tillsammans



Lekmannaombud:

Ulla-Maj Wideroos, listan En kyrka för alla

Göran Stenlund, listan För Kristi kyrka

Patrik Hagman, listan En kyrka för alla



Resultaten från Åland kommer först nästa vecka, då klarnar det vem som blir lekmannaombud till kyrkomötet från Ålands prosteri.

Helsingfors stift



Lekmannaombud:

Ali-Löytty Viivi, listan Tulkaa kaikki

Haverinen Soili, listan Sanasta elämään

Jääskeläinen Jouko, listan Sanasta elämään

Korhola Eija-Riitta, listan Elävä kirkko

Korolainen Katri, listan Tulkaa kaikki

Mithiku Hanna, listan Tulkaa kaikki

Perilä Juha, listan Elävä kirkko

Wuori Viking, listan Tulkaa kaikki



Prästombud:

Antturi Arto, listan Kaikkien kirkko 2020 – Rohkeasti yhdessä

Heltelä Marja, listan Tulkaa kaikki

Hiilamo Kirsi, listan Tulkaa kaikki

Toiviainen Marjaana, listan Viinipuu





Lappo stift



Prästombud:

Kirsi Pohjola, listan Avara Kirkko

Markku Orsila, listan Avara Kirkko

Matti Salomäki, listan Kansankirkko tänään



Lekmannaombud:

Ylä-Autio Ilmari, listan Kirkko keskellä kylää

Mäntymaa Mirjami, listan Kirkko keskellä kylää

Kuntsi Tuulia, listan Avara kirkko

Puhalainen Erkki, listan Seurakuntaväki

Nissinen Eino, listan Kirkko lähellä sinua

Ylinen Jouko, listan Kirkko lähellä sinua

Hautala Marjatta, listan Kirkko lähellä sinua





S:t Michels stift



Prästombud:

Juuma Eija, listan Avoin kirkko

Lehtinen Mirva, listan Avoin kirkko

Juntunen Sammeli, listan Kansankirkon rakentajat

Pylkkänen Sirkka, listan Kansankirkon rakentajat

Lekmannaombud:

Kämäräinen Ville, listan Tulkaa kaikki

Kuisma Minni, listan Tulkaa kaikki

Pöyhönen Ilkka, listan Yhdistynyt seurakuntaväki

Vänskä Vuokko, listan Yhdistynyt seurakuntaväki

Koskelo Aimo, listan Yhdistynyt seurakuntaväki

Hahtola Eeva-Riitta, listan Yhteistyön kirkko

Loikkanen Olli, listan Ihmisten kanssa elävä kirkko

Kuikka Seija, listan Ihmisten kanssa elävä kirkko

Tammerfors stift



Prästombud:

Hukari Ari, listan Avara kirkko

Kemppainen Jari, listan Kirkon rakentajat

Räsänen Niilo, listan Yhdessä hiippakuntamme parhaaksi

Silfverhuth Olli-Pekka, listan Avara kirkko



Lekmannaombud:

Aakula Kari, listan Keskustalainen seurakuntaväki

Ahonen Antti, listan Kokoomus

Ansaharju Aulis, listan Tampereen hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki

Kaunisto Timo, listan Avara kirkko

Kumlander Joni, listan Tampereen hiippakunnan kirkkodemarit

Löytty Olli, listan Avara kirkko

Parkkila Seppo, listan Kokoomus

Simojoki Pekka, listan Tampereen hiippakunnan yhdistynyt seurakuntaväki





Åbo ärkestift



Prästombud:

Järvinen Pauliina, Raisio, listan Yhdessä

Auvinen Ville, Turku, listan Sillanrakentajat

Rantala Tapani, Turku, listan Yhdessä

Koskenniemi Erkki, Sastamala, listan Sillanrakentajat

Lekmannaombud:

Palmunen Lauri, Keskustan ja sitoutumattomien valitsijayhdistys

Sulo Lasse, Keskustan ja sitoutumattomien valitsijayhdistys

Heikkilä Pekka, Keskustan ja sitoutumattomien valitsijayhdistys

Björkskog Tommy, Kokoomus ja sitoutumattomat

Ruostesaari Marja-Leena, Kokoomus ja sitoutumattomat

Hietanen Marika, Sillanrakentajat

Rajala Pertti, Sosiaalidemokraatit

Lintunen Anna, Muutoksen tuuli





Esbo stift



Prästombud:

Mäkinen Mimosa, listan Toivoa on - uudistuminen mahdollisuutena

Zitting Heidi, listan Toivoa on - uudistuminen mahdollisuutena

Linnoinen Päivi, listan Toivoa on - uudistuminen mahdollisuutena

Lekmannaombud:

Jalava Markku, listan Toivoa on - uudistuminen mahdollisuutena

Raunu Päivi, listan Toivoa on - uudistuminen mahdollisuutena

Rotko Iida, listan Toivoa on - uudistuminen mahdollisuutena

Tähtinen Tapio, listan Toivoa on - uudistuminen mahdollisuutena

Sorvari Heikki, listan Yhteinen kansankirkko

Karppinen Hannele, listan Yhteinen kansankirkko

Lumijärvi Johanna, listan Yhteinen kansankirkko

Kuopio stift



Prästombud:

Mäkinen Aulikki, listan Yhteisen tulevaisuuden rakentajat

Hurtig Ruut, listan Yhteisen tulevaisuuden rakentajat

Kemppainen Aila, listan Yhteisen tulevaisuuden rakentajat



Lekmannaombud:

Ketonen Matti, listan Yhteisellä matkallaa

Niiranen Pekka, listan Yhteisellä matkalla

Välimäki Tarja, listan Yhteisen tulevaisuuden rakentajat

Vehkaoja Tarja, listan Yhteisen tulevaisuuden rakentajat

Kaskiniemi Mikko, listan Pohjois-Karjala

Pulkkinen Marjatta, listan Kirkko keskellä arkea