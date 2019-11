En helig dans – betraktelse för Domsöndagen

"Domedagen är som en helig dans då Jesus kommer att blåsa ut, rensa ut, döma ut all synd, all smärta, all ondska och allt lidande från världen."

Jag tror att domedagen är som en helig dans. Domedagen är som en helig dans som kallas Tumba.

I Tumba står dansarna i en cirkel. I början av dansen står man stadigt på sin egen plats. Med blinkande händer och kraftiga utblåsningar (i en rörelse uppifrån och ned) blåser man ut all dålig energi, alla dåliga erfarenheter, alla tunga bördor, all ångest, all otillräcklighet, all smärta, all ondska.

Sedan vänder man handflatorna mot sig själv (i en rörelse uppifrån och ned) och tar emot välsignelse, glädje, förlåtelse, kärlek, frid och ny kraft från himlen, från Gud. Fylld av helig ande vänder man handflatorna mot dansarna som finns på båda sidorna om en själv och tillsammans dansar man runt i ring, hoppande av jublande glädje.

Jag tror att domedagen är som en helig dans. Domedagen är som en helig dans då Jesus kommer att blåsa ut, rensa ut, döma ut all synd, all smärta, all ondska och allt lidande från världen och från mig för att sedan fylla på med välsignelse, förlåtelse, glädje, kärlek, frid och ny kraft.

Fyllda av helig ande får vi sedan tillsammans med alla de heliga delta i den himmelska bröllopsfesten och -måltiden och dansa i jublande glädje.

Kanske ska vi dansa till sången som finns i den 30:e psaltarpsalmen.

”Du vände min dödsklagan till dans,

du tog av mig sorgens dräkt,

och klädde mig i glädje.

Därför skall jag sjunga ditt lov

och aldrig tystna.

Herre, min Gud,

jag skall alltid prisa dig.”

Jag tror att domedagen är som en helig dans då vi tillsammans med alla de heliga och herren Jesus Kristus själv får dansa i jublande glädje befriade från alla tårar, allt lidande, all smärta.

Mia Bäck är kyrkoherde i Åbo svenska församling. Idag tänker hon att domsöndagen hör till hennes favoritkyrkoårshelgdagar. Hon tipsar om att heliga danser passar för alla åldrar och alla kroppstyper.