Via Crucis i Helsingfors

Eric Barco spelar i år rollen som Jesus i passionsdramat Via Crucis: – Det finns otroligt mycket lidande i vår tid.

Det är för tjugofjärde året som Via Crucis spelas upp i Helsingfors. Huvudrollsinnehavaren Eric Barco är på slutrakan av sina studier på Teaterhögskolan.

Han ser likheter mellan passionsdramat och nutiden.

– Det finns otroligt mycket lidande i vår tid, både inom människorna men också mellan folk och i relation till naturen. Jag vill ändå tro att goda gärningar kan sprida sig likt fjärilseffekten.

Den ekumeniska påskvandringen Via Crucis härstammar från medeltida kyrkliga traditioner. I fjol följde tusentals åskådare med spelet.

Start i Kajsaniemiparken

Via Crucis startar lördag 20.4 kl 21 i Kajsaniemiparken. Rutten går via Finlands Bank till Domkyrkan, där påskspelet avslutas med korsfästelsen. Arrangörer är den ekumeniska föreningen Via Crucis – Ristin Tien Tuki ry i samarbete med Helsingfors Domkyrkoförsamling. Arbetsgruppen består av professionella skådespelare och musiker samt teateramatörer och församlingsbor.