Prästen Henri Järvinen har stått timtal på bröllopsmässor där kyrkan utgör en av hundratals aktörer som vill hjälpa brudpar att ställa till med bröllop.

– Jag tycker å ena sidan att standarden och kraven verkar höjas för varje år. Förr tog man bröllopsfoto hos fotografen, nu gör man en hel bröllopsfilm, komplett med trailer och allt. Å andra sidan har själva innehållet och uppbyggnaden av dagen inte förändrats nästan alls, säger Järvinen.

Många önskar fortfarande gifta sig i kyrkan. Dels vill man ha en festlig och stämningsfull ceremoni, dels vill man följa traditionen.

– Det är ibland nästan svårt att formulera vilka önskningar och förväntningar man har på ceremonin eftersom det man önskar är ”det traditionella”. Man vill att vigseln ska se ut så som en kyrklig vigsel förväntas se ut, så som den alltid sett ut, säger Järvinen.

Samtidigt kan det ceremoniella också kännas väldigt främmande och skrämmande för brudparen.

– Men det behöver det inte alls vara. Också vigseln både får och kan man planera tillsamman med prästen. Församlingen försöker vanligen komma till mötes och uppfylla de önskningar brudparet har på bästa sätt.

Av prästen önskar de flesta ett personligt tal, att hen ska tala just till dem här och nu.

– Det sammanfattar kanske hela ”bröllopstänket” som råder just nu, att det ska vara personligt och utformat just för oss just i dag. Och att det ska vara festligt, ”det ska kännas festligt att gå fram till altaret” är en sak som många par nämner.

Provpromenera fram till altaret

Går du i bröllopstankar och vill förbereda dig på själva vigselakten så finns det möjlighet att komma till Johannes församling onsdagen den 10 april. Där lyssnar vi på vigselmusik, går igenom vigselformuläret och provpromenerar fram till altaret. Det är också möjligt att anhålla om hindersprövning från och med kl. 17.30. Hindersprövningarna är i kraft 4 månader och båda parter behöver närvara för detta.

Du behöver inte ha prickat in vigseldatum och festplanerna behöver inte vara storslagna - du som är nyfiken på att dela vardagen med någon i nöd och lust är välkommen! Vi bjuder på kaffe och bröllopstårta!

Högbergsgården (Högbergsgatan 10) onsdagen 10.4 kl. 18-20. Frågor till Pia Valtanen: tfn 050 380 3933, pia.valtanen@evl.fi.