Tack, jag kommer kanske!

Tack för inbjudan, jag kommer kanske. Låter roligt, bara det passar in i min kalender. Låter de här vaga svaren bekanta? För mig är de pinsamt bekanta.

Det finns så många möjligheter i livet, så många att det nästan är omöjligt att välja. Jag vill ha allt, jag vill hinna med allt och göra allt. Ge mig allt, allt på en gång! Gärna nu genast.

I dagens samhälle är det lätt att välja och vraka mellan möjligheter – jobb, program och till och med vänner. Men havet av möjligheter har även sin baksida. Jag vågar inte välja något, jag vill ha alla dörrar och fönster öppna. Tänk om det finns något ännu bättre bakom hörnet?

Att ständigt vänta på något bättre kan i värsta fall bli en boja som håller oss tillbaka. Jag tror att vi ibland är så rädda för att gå miste om något att vi inte vågar binda oss. Det är ett lättare val att hålla allt öppet än att våga välja något. I vår rädsla att gå miste om något spännande tror jag ändå vi går miste om något av det allra viktigaste: äkta relationer.

”In order to get everyone you have to choose someone” har jag hört någon säga. Det är det exemplet även Jesus visar. Han valde tolv människor att tillbringa tid med, dela liv och upplevelser med. Han valde inte de stora folkmassorna, det var något som kom på köpet.

Jag tror nyckeln till att få det vi allra mest längtar efter är att våga välja något. Ett val är inte att gå miste om något, utan ett val att öppna dörrar som annars skulle vara slutna, att se dörrar som annars skulle vara osynliga. Att våga binda oss och våga välja, det är ett av de modigaste besluten vi kan göra! Även att våga välja Jesus.

Pauliina Kittilä är grafisk designer, illustratör och informatör i Petrus församling.

Hennes favoritplats i stan är höghusets tak, där man kan se över Rödbergen till havet.