Förtroendet i Kristinestad               byggs upp igen

– Det finns en förtroendeklyfta och vi ska nu göra vårt bästa för överbygga den. Det är inget helt nytt, men det har kommit fram speciellt tydligt nu, säger biskopen.



Församlingsrådets viceordförande Anders Österback är inne på samma linje.



– Nu går vi framåt i en konstruktiv anda, säger han.



Anledningen till biskopens besök är den mediastorm som församlingen hamnat i efter prästernas uttalanden om homosexualitet. Under besöket samtalade Björn Vikström och stiftsdekan Magnus Riska med församlingens anställda och församlingsråd.



– Det fanns ett behov inom arbetslaget att få tala ut om situationen. Då församlingen valsat runt i medierna påverkar det allas jobb. Inte minst då församlingsmedlemmarna tar kontakt och vill diskutera, säger Vikström.



Rent konkret kommer nu domkapitlet att stöda utvecklingen av arbetslaget.



–Det här situationen har utvecklats långsamt under en lång tid. Vi kommer att jobba vidare och följa med den. Vi har erbjudit oss att komma på ett nytt besök om det behövs. Men något sådant har vi inte bokat in.



Kyrkoherde Daniel Norrback kommer också att få stöd av en mentor.



– Vi har ett skapat ett system med mentorsrelationer för nya kyrkoherdar. Men det systemet har tillkommit efter att Norrback blivit kyrkoherde.



Vikström och Riska träffade inte några representanter för skolorna.



– Den dialogen har redan inletts på lokalplanet. Skolorna har önskat fortsatt samarbete med församlingen men förtroendet för prästerna har skadats, säger Vikström.



Har du förtroende för församlingens präster?



– Som biskop har jag tillsyn över alla stiftets präster. Handlar de olämpligt är det min uppgift att ingripa.



Biskopen anser att han hade en bra dialog med kaplan Markus Engström.



– Men vi har har olika åsikter i själva sakfrågan.



Anders Österback har förtroende för församlingens präster.



– Men vi har olika åsikter i en del frågor. Tillsammans ska vi nu försöka få ändring på några små detaljer, säger han.



Vilka detaljer?



– Det ska vi reda ut internt. Men det är inget oöverkomligt.



Österback anser att mötet mellan församlingsrådet, biskopen och dekanen var positivt.



– Det var bra att var och en fick berätta om sina åsikter och känslor då församlingen hamnade i den olyckliga situationen. Men livet går vidare och vi kan gå framåt i en konstruktiv anda.