Sibbo söker nästa herde, biskopskandidaterna möts i fyra valpaneler

Kyrkoherdetjänsten i Sibbo svenska församling är ledig att sökas senast 7 mars. Kyrkoherde Helene Liljeström har meddelat att hon slutar i november. Församlingen väljer sin nästa herde genom direkt val.

Från och med söndag möts kandidaterna i biskopsvalet i Borgå stift i fyra valpaneler på olika håll i landet. Först ut är Mariehamn.

Domkapitlets utskick i sin helhet:

Tf. kaplanen i Väståbolands svenska församling Pär Lidén har avlagt pastoralexamen.



Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande för Ann-Mari Audas-Willman till

kaplanstjänsten i Närpes församling från 1.3.2019.



Domkapitlet har utfärdat tjänsteförordnande för Fredrik Kass till kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling från 1.6.2019.



En kaplanstjänst i Esbo svenska församling ledigförklaras inte 1.4.2019-31.3.2020.



Kaplanen i Vanda svenska församling Kaj Andersson avgår 30.9.2019 på egen begäran.



Kaplanen i Karis-Pojo svenska församling, Claus Terlinden avgår 31.3.2019 på egen begäran och förordnas till omsorgspräst vid Kyrkans central för det svenska arbetet 1.4.2019-31.12.2020.



Kaplanen i Åbo svenska församling, Johan Mullo beviljas tjänstledighet 1.3-31.8.2019 och till vikarier förordnas församlingspastorerna Maria Wikstedt (50 %) och Malena Björkgren (50 %) för tiden 1.3-31.5.2019.



Församlingspastorn i Åbo svenska församling, Eija Grahn förordnas att sköta en församlingspastorstjänst i samma församling på heltid 1.3-31.5.2019.



Pastor Susanna Lönnqvist förordnas att sköta en församlingspastorstjänst i Grankulla svenska församling 2.6-6.8.2019.



Val av prästassessor i Domkapitlet



Val av prästassessor för perioden 1.10.2019-30.9.2022 förrättas i stiftets prosterier 9.5.2019 kl. 13.00.

Lediga tjänster



Kyrkoherdetjänsten i Sibbo svenska församling förklaras ledig att sökas senast 7.3.2019 kl. 15.00 hos domkapitlet. Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska. Läkarintyg bifogas ansökan. De sökande kallas till intervju i domkapitlet 12.3.2019. Valet förrättas som direkt val.



Domus

Domkapitlet har tagit i bruk det elektroniska ärendehanteringssystemet Domus. Handlingar kan lämnas in i PDF-format eller sändas som brev. Delgivning sker elektroniskt till församlingar (församlingens @evl.fi adress) och anställda inom kyrkan. Delgivning till övriga sker enligt överenskommelse elektroniskt eller per post.



Biskopsvalet



I biskopsvalet är följande präster uppställda som kandidater:



2 Harry Sanfrid Backström

3 Lisa Enckell

4 Bo-Göran Åstrand

5 Sixten Ekstrand



Valet förrättas i stiftets prosterier tisdag 19.3.2019 kl. 13.00. Kontraktsprosten sänder ut kallelsen jämte röstsedlar och anvisningar. En andra valomgång förrättas vid behov onsdagen 10.4.2019 kl. 13.00 i alla prosterier i stiftet.



Valpaneler ordnas enligt följande:



10.2 Mariehamn: Margaretagården kl. 16

11.2 Åbo: Arken Åbo Akademi kl. 18

12.2 Helsingfors: G-18 kl. 18

16.2 Nykarleby: församlingshemmet kl. 18



25.3 Vasa: Församlingssalen kl. 18

27.3 Borgå kl. 18



Streaming från panelerna kommer att vara tillgänglig på Youtube-kontot: Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.



Närmare information på domkapitlets hemsida www.borgastift.fi under biskopsval 2019 och i händelsekalender.