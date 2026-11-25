”Karagruppen” i Larsmo församling samlar män i alla åldrar för att stödja varandra, prata och be tillsammans. Gruppen har samlats sedan 1991 och ger också ut tidningen Karabladet. I en tid när många män är ensamma är killarna ett föredöme i manlig vänskap.

Allt började med tio män och en resa till Kuusamo: vännerna Folke Lassila, Nils Johansson, Guy Ahlsved och Jens Sjölind åkte på en resa tillsammans med några andra vänner och upplevde att de efter detta ville fortsätta och utöka gemenskapen.

Sedan 1991 har de varit ansvarspersoner för gruppen och träffas för att be tillsammans före varje karasamling.



”Jag tar absolut inte Bibeln med mig”

Att diskutera tro och bibel var inte en självklarhet för alla.

– Jag hade bestämt mig innan resan: jag tar absolut inte en bibel med mig. Jag kommer inte att börja läsa något sånt. När jag kom fram till Kuusamo och skulle packa upp väskan låg en bibel högst upp. Min fru hade smugit dit den. Jag flyttade Bibeln längst ner i väskan, säger Nils.

Karagruppen blev början på hans vandring med Gud.

– Det växte fram mer och mer. Jag tänkte att alla redan kan allting: alla kan be, alla kan sin bibel, det är bara jag som inte har någon koll. Men det stämde ju inte. När jag fick prata om tro i tryggt sällskap med andra män kom min tro sakta smygande. Det tog sin tid, allt kom inte på en gång.

Under alla år gruppen varit aktiv har Nils träffat flera unga män med samma historia. Unga män som är skeptiska och tänker att alla andra kristna redan kan allt.



Alla kämpar vi med något

De träffas en gång i månaden och träffarna börjar med kaffe och umgänge i en halvtimme. Sedan lyssnar de till en inbjuden gäst och sjunger tillsammans. Ämnen varierar från gång till gång – senast berättade gästen om hur han blivit fri från droger.

Att män får träffas och prata ut med varandra tror de alla är viktigt.

– För vissa män är det lättare att öppna upp sig för andra män. Vi kämpar alla med olika saker: relationsproblem, ekonomiska problem, psykisk ohälsa. Det är viktigt att få träffas och prata med varandra och be för varandra, säger Jens.

– Vi gillar kvinnor och är på alla sätt för kvinnor, säger Guy. Men ibland behöver män få diskutera med andra män.





Tycker ni det är knepigt med manlig vänskap? Varför tror ni att många män känner sig ensamma idag?

– För oss har det ju handlat mycket om att vi delar samma tro. Vi har alla gått igenom svårigheter av olika slag och då har vi fått visa oss svaga för varandra och säga att vi behöver hjälp, säger Nils.

– På så sätt sänker man också tröskeln för andra att våga be om hjälp, säger Guy.

– Man behöver inte vara bäst hela tiden, fast många män kanske tror det säger Jens.





Har ni några tips till andra män som kämpar eller känner sig ensamma?

– Kom frimodigt med i gruppen! I nästan alla församlingar finns det någon typ av grupp där man kan komma med och hitta vänner, säger Nils.

Gruppen ger också ut en tidning, ”Karabladet”. Där kommer info om nästa gäst, olika teman och samtalsämnen.







→ Den här artikeln har gått på de lokala sidorna till PEDERSÖRE.