Sedan ungefär en vecka tillbaka är Petruskyrkan i Månsas stängd för renovering och församlingens kansli och huvudsakliga verksamhetspunkt har flyttat till Västra Böle kapell.

– Den fina stämningen från Petruskyrkan har kommit med oss till Västra Böle kapell, säger kyrkoherde Pia Kummel-Myrskog.



Kapellet är verkligen finurligt byggt med många intressanta lösningar. Det är extra trevligt att hela kyrkan med församlingssal, kansli med flera utrymmen, är byggd på ett plan, säger kyrkoherde Pia Kummel-Myrskog.

Ritningarna till Västra Böle kapell, som blev färdigt 1985, gjordes av arkitekterna Eric Adlercreutz och Erja Luhtala. Kapellet har tidvis varit uthyrt och fungerat som skola. Nu är korset tillbaka på taket och Petrus församling inbjuder till adventsfirande på en otroligt central adress i Helsingfors: Winqvistgatan 2 vid Magistratstorget – det är nästan omöjligt att inte ha vägarna förbi!









Så tar du dig till Västra Böle kapell

Västra Böle kapell ligger vid Magistratstorget i Västra Böle, alldeles intill Centralparken.

•Med spårvagn: Spårvagn 11 och 13 stannar vid Magistratstorget, alldeles intill kapellet.

•Med buss: Bussarna 23, 59 och 518 stannar vid Estersporten, på kort gångavstånd från Magistratstorget.

•Med tåg: Åk till Böle station och promenera därifrån till Magistratstorget. Du kan också byta till spårvagn 11 eller 13 vid Böle station och åka två hållplatser, via Estersporten till Magistratstorget.

•Till fots genom Centralparken: Kommer du från centrumhållet kan du också promenera genom Centralparken till Västra Böle. Ta sikte på Magistratsgatan och Magistratstorget när du lämnar parken. Lekparken Sanna vid Magistratsgatan 2 ligger precis vid Centralparkens kant och fungerar som ett bra riktmärke. Därifrån är det bara en kort bit till Magistratstorget och kapellet.

•Med cykel: Det går också fint att komma med cykel. Centralparken erbjuder flera gång- och cykelförbindelser genom Helsingfors, och från parken tar du dig vidare mot

Magistratsgatan och Magistratstorget. Parkering för stadscyklar finns dessutom vid Magistratstorget, precis bredvid kapellet.

Med spårvagn, buss, tåg, cykel eller till fots: Det finns förvånansvärt många vägar till ett litet kapell. Välj din.







På gång i Västra Böle Kapell: Välkommen hit!

Från och med december hittar du oss i Västra Böle kapell, Winqvistgatan 2, medan

Petruskyrkan renoveras. Varmt välkommen med!

Självständighetsgudstjänst

6.12 kl. 11. Barnprogram och kyrkkaffe.

Högmässa på Luciadagen 13.12 kl.11. Barnprogram och kyrkkaffe.

Petrusmässa och församlingens gemensamma julfest 20.12 kl. 15.30. Barnkören Jubla!

medverkar, julgröt och kyrkkaffe efter gudstjänsten.

Julkyrka på julafton 24.12 kl. 13.

Gudstjänst och julgröt på juldagen 25.12 kl. 11.

De vackraste julsångerna på annandag jul 26.12 kl. 18.