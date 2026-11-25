I kyrkan finns tre lag. Det är de aktiva som tror rätt och är den riktiga församlingen, sedan de som kanske är troende men som inte tror tillräckligt bra och så är det de som bara går i julkyrkan. Handen på hjärtat. Du känner igen tankegången, visst? Oavsett om du hör till den inre kärnan, till dem som kanske fallit ur A-laget, eller till utkanten.

Någonting rör på sig inom kyrkan. Mari Leppänen, biskop i Åbo ärkestift, skriver i Helsingin Sanomat den 10 november att tanken på ett sant eller bättre kyrkfolk ställt mot församlingsmedlemmar som övergett bekännelsen passar illa ihop med luthersk tro. ”Kyrkan finns till för alla församlingsmedlemmar, dem som söker och dem som längtar, dem som tror och dem som hoppas”, fortsätter hon. Och lekmännen kompar. I församlingsvalet tycker majoriteten av de invalda i huvudstadsregionen att kyrkan i första hand är ett samfund för hela folket (Valkompassen/Hbl 16.11).



Jag förstår dem som är rädda för att kyrkans budskap ska urvattnas. Jag känner igen tankegången. Ska man inte längre tala om Jesus? Men det handlar inte om det. Det handlar om vem och vems tro som räknas. Vi måste komma ner från våra höga hästar och förstå att det märks när vi tror att vi är bättre än andra. Och det är både oattraktivt och kontraproduktivt.





I våras hörde jag biskop Bo-Göran Åstrand ta ställning till hierarkierna inom kyrkan. ”Det finns inte något A-, B- och C-lag i vår kyrka.” Med eftertryck sa han det. Det får inte finnas. Och jag blev så rörd av biskopens ord. För jag räknas. Fast jag inte synats till i kyrkan på länge. Och du som ”bara” kommer till julkyrkan räknas. Kom! Så hoppas och tror vi tillsammans.

Till hög, till låg, till rik, till arm,

kom, helga julefrid.

Kom barnaglad, kom hjärtevarm

i världens vintertid.

Laget är samlat. Församlingen är på plats.