Konserten i Nordsjö är ett samarbete mellan kören och församlingsmedlemmar från Matteus som ställer upp frivilligt och ordnar konsert.
– Nästan hela kören satt tillsammans och funderade på vilka julsånger vi skulle ha med på konserten. Min favorit av de fyra sånger vi valde att ta med är nog Julen är här. Den har en vacker melodi som ger mig riktig julstämning.
De Vackraste Julsångerna i Nordsjö kyrka, må 14.12 kl. 18 med Nordsjö sångkör och Matteus frivilliga. Hamnholmsvägen 7. Kollekt till Finska Missionssällskapet samlas under sångstunden.