Domkapitlet har intervjuat sökande till kyrkoherdetjänsterna i Pedersöre och Vörå och noterat att det finns två lediga församlingspastorstjänster att söka.



Examina

Tf kaplanen i Vörå församling Hanna Lind har avlagt pastoralexamen.

Församlingspastorn i Åbo svenska församling Sofia Liljeström har avlagt pastoralexamen.



Förordnanden

Pastor Anna-Pia Svarvar förordnas som tf kaplan i Nykarleby församling på viss tid 1.1–31.12.2027.

Pastor Marie Nordenstorm förordnas som församlingspastor i Eckerö-Hammarlands församling på viss tid 1.1–30.6.2027.

Pastor Johannes Huumonen förordnas som församlingspastor i Esbo svenska församling på viss tid 1.1–31.8.2027.

Pastor Samuel Eriksson beviljas rätt att verka som präst inom förening (Svenska Lutherska Evangelieföreningen r.f.) för tiden 1.8.2026–31.7.2027.

Tjänstledigheten för kaplanen i Mariehamns församling Jessica Bergström avbryts så att hon återvänder i heltidstjänst från 1.12.2026.

Mats Lindgård förordnas som församlingspastor i Vanda svenska församling på viss tid 16.11.2026–31.1.2027.



Kaplanstjänst i Kronoby församling

Den ledigförklarade kaplanstjänsten har inom utsatt tid sökts av TD Miika Tolonen. Domkapitlet konstaterar att TD Miika Tolonen inte är behörig för den ledigförklarade kaplanstjänsten i Kronoby församling. Domkapitlet ber församlingen om ett utlåtande gällande en möjlig förlängd eller ny ansökningstid.



Kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling

Domkapitlet har intervjuat enda sökande Ronny Thylin. Domkapitlet fattar beslut om valförslag vid sammanträdet den 18 december 2026.



Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling

Domkapitlet har intervjuat enda sökande Jukka Hildén. Domkapitlet fattar beslut om valförslag vid sammanträdet den 18 december 2026.



Ordföranden för de gemensamma kyrkoråden 2027–2028

Domkapitlet utser följande kyrkoherdar till ordförande i de nämnda kyrkliga samfälligheterna för perioden 1.1.2027–31.12.2028:

Raseborg kyrkliga samfällighet: Yvonne Terlinden

Hangö kyrkliga samfällighet: Karl af Hällström

Pargas kyrkliga samfällighet: Sara Grönqvist

Kristinestads kyrkliga samfällighet: Daniel Norrback

Korsholms kyrkliga samfällighet: Johan Kanckos

Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet: Catharina Englund



Lediga tjänster i stiftet

Kronoby församling söker en församlingspastor. Intresseanmälan bör vara domkapitlet tillhanda senast den 8 december 2026. Annonsen kan läsas på hemsidan och i KirkkoRekry.

Vanda svenska församling söker en församlingspastor för ungdomsarbete. Intresseanmälan bör vara domkapitlet tillhanda senast den 8 december 2026. Annonsen kan läsas på hemsidan och i KirkkoRekry.