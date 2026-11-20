LEDIGA TJÄNSTER.

Med en upplaga på över 70 000 exemplar är Kyrkpressen den regelbundet utkommande tidning i Svenskfinland som når flest hushåll. Den är en poli­tiskt obunden och redaktionellt fristående medlemstidning som har den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som främsta bevakningsområde. Tidningen är medlem i Opinionsnämnden för massmedier.

Vi söker dig som:

• har en personlig förankring i kyrkligt liv samt god kännedom om den evangelisk-lutherska kyrkan och Borgå stift.

• har gedigen journalistisk erfarenhet och god publicistisk omdömesförmåga.

• har erfarenhet av ledarskap och är en trygg och inspirerande ledare.

Som chefredaktör förväntas du:

• Skriva både journalistiska texter och opinionstexter/ledare och tillsammans med redaktionen utveckla tidningens journalistik och innehåll både på papper och digitalt.

• bära huvudansvaret för tidningens kvalitet och publicistiska linje.

• ansvara för och moderera diskussionen på tidningens opinionssida och sociala medier.

• inspirera och stöda medarbetarna.

Placeringsorten för tjänsten är Helsingfors med viss möjlighet till distansarbete. Mer information om tjänsten ges av vd Nicklas Storbjörk på tfn nr 040 1446 200. Skicka din fritt formulerade ansökan med CV, eventuella bilagor och löneanspråk senast den 13 december till nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi.