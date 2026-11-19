Albin Westerlund och Vera Häggström tycker båda att det är viktigt med unga i beslutsfattandet.

De vill att unga ska få vara med och påverka kyrkans framtid. 18-åriga Albin Westerlund i Vanda blev en av församlingsvalets stora röstmagneter, medan 19-åriga Vera Häggström tar plats i både kyrkofullmäktige och församlingsrådet i Matteus församling.

18-åriga Albin Westerlund från Vanda blev en stor röstmagnet i församlingsvalet och fick nästan var fjärde röst, 83 av totalt 335 röster. Han tycker att det är viktigt med fler unga i församlingsrådet.

– Medelåldern i församlingsrådet är ganska hög och det är bra på sitt sätt, med tanke på all erfarenhet. Men det skadar inte med fler unga i beslutsfattandet.

Albins resa i församlingen började under konfirmandtiden, varefter han blev hjälpledare.

– Och sedan dess har jag varit aktiv. Jag funderade en tid på om jag skulle ställa upp i valet och kom fram till att jag vill göra något för att locka fler unga till församlingen, på samma sätt som jag själv en gång hittade dit. Unga behöver kunna ställa upp och påverka.

Han tycker att Vanda svenskas verksamhet är bra och har ett brett utbud.

– Jag vill fortsätta upprätthålla det goda arbetet.

Varför tror du att så få unga ställer upp i församlingsvalet?

– I min ålder kommer ofta både militärtjänst och universitetsstudier emot och församlingsval hamnar lite på sidan om. Många tänker nog att de inte riktigt har tid eller möjlighet. Kanske finns det också en viss nervositet för att som ung komma med och påverka.

För Albin börjar militärtjänstgöringen på sommaren.

– Det borde nog lösa sig, jag har goda chanser att få permission när jag behöver vara med på möten. Annars finns det alltid suppleanter.

Från påverkansgrupp till beslutsfattare

I Matteus församling fick Vera Häggström 75 röster i valet till kyrkofullmäktige och 40 röster till församlingsrådet.

– Jag ville ställa upp för att Matteus församling är en jätteviktig plats för mig. Jag vill också vara en röst för ungdomarna. Vi ska vara med där besluten fattas.

Vera har varit aktiv i församlingen sedan konfirmationstiden och de två senaste åren var hon också ordförande för församlingens påverkansgrupp för ungdomar. Gruppen har närvaro- och yttranderätt på församlingsrådets möten.

– Så det var roligt att sitta med där och märka att de lyssnar på oss och vill höra våra åsikter.

Ett konkret exempel på påverkansggruppens engagemang är ett brev de skrev tillsammans med påverkansgrupperna i Johannes och Petrus församlingar – till Helsingfors kyrkliga samfällighet, om Lekholmen. För ungdomarna är lägerön en viktig plats, både för barnläger och skriftskolor, och nu finns mögelskador i flera hus och tillfälliga baracker har tagits i bruk.

– Vi vill värna om Lekholmen och då behövs renoveringar och fler samlingsutrymmen.

Vera blev glad över att samfälligheten tog deras brev på allvar och att saken diskuterades på deras möten.

”Kyrkan ska vara en plats för alla”

Vera lyfter gärna fram Matteus församlings många möjligheter för unga, bland annat hjälpledarutbildningar, årliga ungdomsresor till London och Åre och övernattningar i kyrkan.

– Församlingen har gett mig så många fina minnen, erfarenheter och till och med mitt första jobb.

Under de kommande fyra åren vill hon särskilt arbeta för ungdomsfrågor och flerspråkig verksamhet.

– Kyrkan ska vara en plats för alla, oavsett språk eller bakgrund.

Hon har funderat på att flytta hemifrån för att studera, men vill i så fall gärna bo kvar nära Matteus församlings område.

– Nu när jag har blivit invald vill jag absolut sitta mina fyra år.

Två andra unga som också valdes in i Matteus församlings församlingsråd är Max Conrad och Isa Stude. Stude blev också suppleant i kyrkofullmäktige.