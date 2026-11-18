Som 22-åring försökte Rasmus Anderssén ta sitt liv genom att styra sin bil mot en långtradare. Han överlevde olyckan, dömdes till fängelse för dråpförsök och fick så småningom en bipolärdiagnos. I dag lever han ett lyckligt familjeliv med sin sambo Saija Tastula och deras sex barn - och han har långsamt hittat en tro som ger livet en ny dimension.



Det var en morgon år 2013 som Rasmus Anderssén satte sig i personbilen för att köra ut på riksåttan och accelerera till över tvåhundra kilometer i timmen. Han svängde ut framför en långtradare och frontalkrockade, men på något sätt slungades han ut ur sin bil och hamnade i ett dike ungefär femton meter från olycksplatsen.

– Jag minns lukten av bränt gummi och metall, och att jag låg där och tittade på himlen och tänkte att det här är det sista jag ser. Ett sista andetag tog jag också – men fortsatte andas ändå.

När han senare vaknade på sjukhuset tänkte han genast att det måste finnas någon mening med att han fortfarande levde.

– Kanske är det nu jag ska berätta om mig själv? Min historia måste ju kunna få någon att välja en annan väg.



Livet är som en pall med fyra ben

Rasmus hade tidigt haft en tydlig bild av hur ett lyckat vuxenliv skulle se ut. Han brukade tänka på det som en pall med fyra ben där alla ben behövdes för att pallen skulle stå stadigt. Det första benet var bostaden, det andra bilen och det tredje jobbet.

– Det fjärde benet var en flickvän att dela allting med, och jag hade fått alla fyra. Min pall stod stadigt. Problemet var bara att jag hade storhetsvansinne och att min standard var för hög. Det verkade så enkelt för alla andra att ha massor av pengar, så varför skulle det inte vara lika enkelt för mig?

Med stora lån kom Rasmus snabbt dit han ville. Han köpte en lyxig takvåning i centrum av Jakobstad, och en nästan helt ny bil.

– Livet var kul och jag festade mycket på helgerna. Samtidigt hade jag ett helt vanligt lågavlönat jobb på en fabrik, så jag tvingades snart att ta ett extrajobb för att kunna finansiera min livsstil.

Men hur mycket han än jobbade tycktes pengarna bara försvinna, och arbetsdagarna blev långa. På fabriken jobbade Rasmus från sex på morgonen till klockan fyra, sen åkte han hem för att äta och fortsätta sitt andra arbetspass från sex på kvällen till två – och då i rollen som bartender. Så småningom behövde han också börja jobba på veckosluten för att få allt att rulla.

– Så jag fick arbeta hårt för att ha råd med det flotta hem jag knappt hann bo i.



Räkningarna fortsatte att komma

I takt med att krafterna sinade krackelerade också verkligheten bit för bit. Han försov sig allt oftare till jobbet på fabriken och snart slutade han helt gå dit.

– Som tur hade jag en riktigt vänlig och förstående chef som erbjöd mig att själv få säga upp mig, eftersom det ser så mycket bättre ut på pappret än att jag skulle ha fått sparken – även om det var precis sparken jag fick.

När lönen slutade rulla in fortsatte ändå räkningarna komma och Rasmus kunde knappt förmå sig att titta på dem, och allra minst öppna, så kuverten samlades på hög. De fyra benen på hans pall i livet blev bara skrangligare och till slut föll hela konstruktionen ihop.

– Så när jag vaknade den där ena morgonen visste jag direkt att beslutet var taget. Jag ville inte dö, men det gick inte heller att motstå.

Efter frontalkrocken kom många kristna människor till Rasmus med sin tolkning. De berättade att det var ”som om en hand hade burit honom” eftersom han flugit så långt genom luften helt oskadd. I början tog han deras motiveringar med en klackspark, men med tiden har han själv börjat tänka i liknande banor.

– Livet har ju blivit så otroligt bra nu och även om jag kämpat mycket själv så kan jag bara se det som en gåva.



Cykelturer till hälsovården

Men kontrasten mellan livet före olyckan och efter blev till en början stor. Från att ha varit en hårt arbetande person med lyxbil började Rasmus nu ta cykeln genom stan till regelbundna möten på mentalhälsovården. Till hans förvåning blev det snabbt en vardagslunk han trivdes riktigt bra med, framförallt för att han långsamt lärde känna sig själv mycket bättre och för att han fick klarhet i vad som varit hans egentliga motiv: Ett hållbart liv – eller en bild som verkade härlig när man såg den utifrån?

– Det här nya livet kändes mera avslappnat och tryggt.

Samtidigt väntade rättegången, eftersom Rasmus nu åtalats för dråpförsök då frontalkrocken också riskerat den andra chaufförens liv.

Rasmus berättar att han valde att krocka med en långtradare just för att han räknat ut att chauffören då knappast skulle skadas fysiskt.

– Men i själva verket hade jag nog inte tänkt igenom konsekvenserna alls, för nu har jag förstått att chauffören visserligen inte fick några fysiska skador, men att han istället haft svåra och psykiska men efter händelsen.

Före rättegången satt Rasmus och långtradarchauffören i samma väntrum och då gick Rasmus fram till honom för att be om ursäkt. De hade aldrig träffats förut.

– Han svarade helt kort att han var glad att det inte slutade värre. Det var ett möte som stannade kvar hos mig och vem är jag att kräva att han ska kunna förlåta?



Livet i väntan på domen

Efter olyckan år 2013 hann Rasmus bygga upp ett slags parallelliv i väntan på domen som slutligen skulle falla i hovrätten år 2016. Den andra rättegången hängde alltså över honom, men han kunde arbeta och skapa en fungerande vardag medan han väntade på resultatet.

– Jag hade tre olika jobb i restaurangbranschen där jag möttes av en enorm förståelse. Jag fick arbeta på mina egna villkor, så om jag kände mig nedstämd en dag kunde jag helt enkelt stanna hemma.

Mellan rättegångarna gick han också igenom en sinnesundersökning som bland annat innebar en två månaders vistelse på Gamla Vasa Sjukhus.

– Det var en utmanande miljö och jag kände mig minst sagt udda bland de andra intagna som till exempel anlagt mordbränder och använt tunga droger. Men det var också i samband med det som jag fick min diagnos som bipolär bekräftad. Det hade ingen juridisk betydelse, men betydde ändå massor för mig personligen. Jag började förstå mig själv mycket bättre och varför jag gjort som jag gjort – jag hade ju faktiskt pendlat mellan både maniska och depressiva tillstånd.



Tre års fängelse och en bot

När Rasmus sedan berättade sin livshistoria i hovrätten såg han hur en av domarna började gråta. All sådan typ av humanitet har känts tröstande genom hela processen, mitt i det byråkratiska.

– Det är ju först när vi kan känna med varann som vi blir människor på riktigt.

Rasmus dömdes till tre års fängelse för dråpförsök och fick en bot på 82 000 euro. Eftersom han skötte sig som man skulle satt han bara hälften av strafftiden, i fängelset i Vasa – där han kom särskilt nära en rysk man vid namn Sergei.

– Ingen av oss hade finskan som modersmål, så vi hittade varandra på det sättet. Vi skrattade mycket och han lärde mig en hel del ryska. Som av en slump var han dessutom långtradarchaufför till yrket, så det blev lite nervöst när jag skulle berätta för honom varför jag egentligen var där. Jag var beredd på att Sergei skulle börja betrakta mig helt annorlunda då, men det gjorde han inte och det är jag ännu jättetacksam för. Det blev som en slags sekundär förlåtelse.



”Hur kunde du göra så?”

I fängelset läste Rasmus också allt han kom över inom filosofi och psykologi, och när han blev fri fortsatte han fördjupa sig i människans inre genom en distansutbildning i kognitiv beteendeterapi vid ett universitet i Storbritannien. Och precis som han planerade när han vaknat upp på sjukhuset strax efter olyckan så håller han nu många föreläsningar där han berättar om sitt liv.

– Och jag märker alltid vem i publiken som har en anhörig som jobbar som lastbilschaufför och som själva berörts av en liknande händelse. Det syns i blicken och frågorna kan vara ganska direkta: Hur kunde du göra så? Tänkte du aldrig på chauffören?

En gång hade Rasmus också en bil till salu på nätet där någon skrev sin intresseanmälan: ”Jag tänkte köpa den här och köra in den i en lastbil – för dina bilar lär ju vara bra på sånt!”

Rasmus försöker bara bära det.

– Jag har förorsakat människor ett trauma och det här är deras sätt att bearbeta. Jag får stå för det jag gjort och kan aldrig välja vad andra ska känna för mig.



Gud hade en plan

Under de tretton år som gått sedan olyckan har ett kristet perspektiv sakta börjat växa fram, och skuld och förlåtelse är nu frågor han i första hand gärna bearbetar i sin relation till Gud.

– Jag har så svårt att se mig själv som en förebild, men när Gud är med kan jag känna mig buren. Allt börjar handla om något så mycket större än mig själv då, och jag tror att det är den dimensionen som kan ge människor hopp.

När han lägger ihop alla pusselbitar blir det också tydligt för honom att Gud alltid har funnits med. En gång när han ännu inte var troende sa hans sambo Saija Tastula till honom att hon tänker att man själv måste få se eller uppleva något innan man kan tro. Idag tänker han att han har gjort det – och att Saija är ett tecken på att Gud hade en plan.

– Jag har svårt att se vårt möte bara som en slump.

Tillsammans har de sex barn som är tolv, åtta, sex, fem, tre och ett år gamla, och familjelivet har förändrat Rasmus perspektiv på vad som faktiskt betyder något.

– Att vara lyckad är inte längre samma som att vara lycklig. Det viktiga är nu att alla i familjen mår bra. Och det är väldigt helande att få finnas för andra.





Vad vill du säga till den som nu kämpar med självmordstankar?

– Gör ingenting ont åt dig själv! Jag vet hur det känns när livet har nått botten, för en botten är inte bara djup, utan också väldigt bred! Men allt som känns outhärdligt nu är inte slutet på hela berättelsen. Du är inte ensam om din erfarenhet, vi är många som har upplevt samma sak och vi har kommit upp igen – så det kan du också göra. Det vill jag vara ditt bevis på.