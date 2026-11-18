Domkapitlet i Borgå stift intervjuar Ronny Thylin vid sitt sammanträde den 24 november och ger sedan valförslag vid sammanträdet den 18 december.
Kaplanstjänsten i Kronoby församling (Terjärv) har sökts av teologie doktor Miika Tolonen. Domkapitlet utför behörighetsprövningen vid sitt sammanträde den 24 november.
Två prästtjänster i Österbotten har fått sökande
TJÄNSTER.
Ronny Thylin, kaplan i Petrus församling, har sökt kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling.18.11.2026 kl. 14:51
Domkapitlet i Borgå stift intervjuar Ronny Thylin vid sitt sammanträde den 24 november och ger sedan valförslag vid sammanträdet den 18 december.
Christa Mickelsson