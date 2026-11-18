– Den för­härskande tankegången verkar vara att man har sig själv att skylla om man har drabbats av fattigdom och svårigheter, säger Rolf Steffansson om regeringens politik.

I slutet av oktober utnämndes Rolf Steffansson till ny omsorgspräst vid Kyrkostyrelsen. I sin nya roll vill han jobba både med gräsrotsarbete och samhällspåverkan.



Rolf Steffansson har återvänt till Finland efter tre år som utlandspräst vid Finska Sjömanskyrkan i Fuengirola i Spanien. I mitten av november börjar han sitt nya jobb som omsorgspräst på Kyrkostyrelsen. Arbetet går ut på att stärka gemenskapen bland församlingsmedlemmar med kognitiv funktionsnedsättning.

– Jag kommer att jobba i tätt samarbete med alla svenska församlingar inom Borgå stift. Det blir ett resande arbete där jag kommer att besöka alla delar av Svenskfinland, säger Rolf Steffansson.

Steffansson kommer bland annat att svara för skriftskolor som ordnas för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Den första skriftskolan som han ska svara för ordnas på Alskat lägergård i Vasa nästa sommar.

– Tyngdpunkten i arbetet vilar på möten med människor.

Steffansson ställer sig inte främmande till tanken att bedriva politisk påverkan i sitt nya jobb.

– Jag är väldigt bedrövad över den nuvarande samhällsutvecklingen som präglas av ett förakt för svaghet. Regeringen tar av de fattiga och ger skattelättnader åt dem som klarar sig bra. Den förhärskande tankegången verkar vara att man har sig själv att skylla om man har drabbats av fattigdom och svårigheter.

Steffansson vill bland annat samarbeta med människorättsorganisationer och föreningar som jobbar med att hjälpa personer med funktionsnedsättning.

– Nedskärningarna av statliga understöd till ideella organisationer försvårar arbetet. Å andra sidan sporrar den rådande atmosfären mig ännu mera att göra en insats för att hjälpa utsatta människor. Vi behövs mer än någonsin.

Den gemensamma nämnaren i Steffanssons karriär stavas internationalism. Före arbetet som utlandspräst på den spanska solkusten var Steffansson verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet. Under början av 2000-­talet var Steffansson områdeschef för missionssällskapets arbete i Östafrika.

– Det har varit stort fokus på mänskliga rättigheter och olika sätt att hjälpa utsatta människor i nöd i mina uppdrag under årens lopp.





Hur har kontakten med andra kulturer och andra kristna trossamfund påverkat ditt trosliv?

– Kontakterna har vidgat mina vyer. Jag kommer ihåg hur häpen jag blev då jag som ung och konservativ teolog kom i kontakt med evange­likala församlingar i Storbritannien där det serverades vin på julmiddagen. Det som uppfattas som synd av någon kan vara hur oproblematiskt som helst för en annan kristen.





Människan kommer först

Steffanssons vistelser i östra Afrika har präglat hans syn på medmänsklighet.

– Det fina med kulturen i Tanzania är att människan alltid kommer först. De lokala församlingarnas medarbetare är bra på att fokusera på människornas fysiska och andliga behov. Det här perspektivet har påverkat mig massor.

Åren som präst för Finska sjömanskyrkan i Andalusien har också gett många insikter som nu kommer till nytta.

– Jag har insett att vi finländare dras med en grovt förenklad bild av katolicismen. Jag imponerades ofta av den katolska kyrkans fromhet och förmåga att tala för social rättvisa. Den katolska kyrkans biskop José Antonio Satué Huerto i Málaga deltar i den lokala samhällsdebatten och försvarar samhällets utstötta, säger Steffansson.



Andalusiens skuggsida

Livet under den andalusiska solen är inte alltid en dans på rosor. Steffansson fick ofta se livets skuggsida i vitögat, bortom playan och fiestan.

– Det bor omkring 30 000 finländare på solkusten. De allra flesta av dem lever ett gott liv. Men det finns också problem. Många unga har flyttat dit för att jobba för företag som har utlokaliserat sina telefontjänster och sin digitala rådgivning. En del unga löntagare hade svårt att klara sig ekonomiskt eftersom lönerna är låga och levnadskostnaderna höga.

En del flyr problemen där hemma i tron att det geografiska avståndet ska lösa strulet. Alkoholismen och drogmissbruket bubblar under den glättiga ytan.

Trots att det finländska samfundet i Fuengirola är stort är det omgivande spanska samhället ännu större. Utan kunskaper i spanska blir man lätt isolerad. Om man därtill jobbar på distans vid sin egen dator i sitt hem blir kontakterna med ortsbefolkningen sporadiska.

– Ensamheten är ett stort problem inom det finländska samfundet på solkusten.

Steffanssons egna predikningar har med åren blivit alltmer avskalade och förenklade. De kulturella kliven har hjälpt honom att se klarare och fokusera på det väsentliga.

– Vi får lita på Guds kärlek. Det viktigaste av allt är att förtrösta på Gud och älska våra medmänniskor. Vi ska ta hand om varandra och skapelsen. Så säger den ursprungliga missionsbefallningen i skapelseberättelsen.





Vilka erfarenheter tar du med dig till ditt nya jobb som omsorgspräst?

– I jobbet som präst är den viktigaste egenskapen förmågan att lyssna, vara närvarande och möta medmänniskor ansikte mot ansikte.