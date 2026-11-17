Det nya Förbundet Kyrkfolket grundar sig i sex väckelserörelsers gemensamma oro och omsorg om människor, säger Albert Häggblom, präst och verksamhetsledare för evangelieföreningen Slef. Eller egentligen använder han inneuttrycket ”att ha nöd” för dem.









Albert Häggblom skriver på Kyrkfolkets stiftelsedokument för Slef. Foto: Pressbild





– Många människor i Finland har inte har hört evangeliet om Jesus. Allt fler gräsrötter saknar något kristet trossamfund, också i väckelserörelserna, andra känner att de inte längre passar in i sin hemförsamling. Vi vill bidra till att de ska få en trygg trosgemenskap, säger han.

– Kyrkans sammanslagna församlingar och större enheter bidrar också till att människor blir rotlösa. I kyrkans snabba utveckling söker de traditionellt troende en gemenskap där de känner sig hemma.



Varför ”Kyrkfolket” – ni är ju en minoritet i kyrkan?

– Namnet är lite intressant, det håller jag med om. Men om man tänker på hur mycket folk bland oss som går i kyrkan varje söndag så är vi inte en så liten grupp.



Kyrkfolket handlar nu mycket om synen på ämbete, eller äktenskap. Varför diskuterar man då inte förkunnelsen, eller predikningarna i folkkyrkan?

– Det är medierna som fokuserar på ämbete och äktenskap. Det gör inte vi i verksamheten i våra väckelserörelser.



Predikar kvinnor nånsin i en Slef-mässa?

– Hos oss predikar inte kvinnor i gudstjänsterna, men vi har kvinnor som är mycket aktiva i förkunnelse annars. Jag tror att vi har sänt ut fler kvinnor än män som missionärer.



Är Slefs mål att kyrkan inom någon generation har enbart män som präster?

– Nej, vi har inga officiella beslut i ämbetsfrågan från det här årtusendet. Vi använder manliga präster, men det är inte bara en könsfråga, vi behöver också i övrigt ha förtroende för dem som präster.



I samband med Förbundet Kyrkfolket har det talats om prästvigningar utanför kyrkan?

– Vi har flera gånger frågat kyrkan om hjälp med att få nya präster. Det har inte varit mycket tillmötesgående. Nu behövs det någon lösning. Jag hoppas att någon av biskoparna i vår kyrka skulle se ett värde i att skapa en lösning.



