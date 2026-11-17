De tre kvinnorna Soili, Sari och Regina har ledande uppgifter i just de väckelse­rörelser som nu samlar sig kring att prästyrket borde vara enbart för – män.



Två väckelserörelser har allra oftast kommit i konflikt med kyrkans ledning – om att bevara äktenskapet enbart för heterosexuella, eller prästyrket enbart för män. De är Kansanlähetys och Sley som också kontroversiellt har låtit präst­viga medarbetare i andra kyrkor där präst­ämbetet enbart är för män.

Men föreningarna leds av kvinnor. Finska lutherska evangelieföreningen Sleys styrelse leds av Sari Mäkimattila, 61, överläkare, endokrinolog och diabetesforskare från Helsingfors.

Folkmissionen Kansanlähetys har nepsy-psyko­terapeuten Regina Leppänen, 56, från Lahtis, företagare med en andra examen i förvaltningsvetenskap, som sin ordförande.

Som spindel i det bibelkonservativa nätverket sitter generalsekreteraren för det alternativa teologiska institutet STI, Soili Haverinen, 50, en aktiv samhällsdebattör med ett förflutet i politiken. När Päivi Räsänen (KD) var inrikesminister på 2010-talet var Haverinen hennes specialmedarbetare – i frågor om tull och gränsbevakning.





Vad skulle Paulus ha sagt?

Men vad skulle aposteln Paulus ha sagt om detta? Den som styr om resurser och prioriteter i en organisation besluter ju också indirekt i andliga frågor?

– Han skulle säkert hälsa till oss i brev, som till Priscilla i Apostla­gärningarna, som till en kär arbetskamrat och den första kvinnliga teologen, som undervisade Apollos in på rätt spår om dopet, säger Soili Haverinen.

Har man en oklar syn på ämbetsfrågan, om vad herdetjänsten egentligen innebär, hamnar man in i att kvinnor inte får göra någonting alls, säger hon.

– Jag får ständigt hatmess på Facebook om ”håll tyst, kvinna”, uttryckligen av dem som anser sig stå på kvinnornas sida. Ofta av män som irriteras av att jag med en traditionell ämbetssyn har en så här synlig post.

Sari Mäkimattila säger att prästämbetet enligt henne är förbehållet män med en grund i Bibeln. Däremot begränsar Bibeln inte kvinnors möjligheter att verka inom andra områden i samhället, anser hon.



Leva med tusen kvinnor som präster

Med redan tusen kvinnor som evangelisk-­lutherska präster bör skaror av människor ha fått sin upplevelse av kyrka och andlighet genom dem. Så hur bemöter ni kvinnor som är präster?

– Jag vill inte trycka ner nån. I församlings­förvaltningen har jag varit med om att välja kvinnor till präster, och jag känner kvinnopräster som gör ett värdefullt arbete, säger Regina Leppänen som är församlingsaktiv i Laune församling i Lahtis.

Sari Mäkimattila frågar sig ändå om man i en gemensam kyrka behöver vara ovillkorligt överens om allting.

– Det är inte realistiskt att förvänta sig att jag håller mig till min övertygelse, men handlar emot den. Det är som ”du får vara vegetarian, men om du vill vara tillsammans med oss så ska du också äta kött”. Därför hoppas jag att jag kan besöka en mässa där nattvarden inte förrättas av en kvinna.

Det här hindrar ändå inte Sari Mäkimattila att sitta i de tunga förtroendeorganen i samfälligheten i Helsingfors eller att vara aktiv i sin församling där kyrkoherden är en kvinna.





En Jesus på korset för oss alla

Väckelserörelserna handlar inte bara om ett spel med kön. Det handlar också om en klar evangelisk förkunnelse.

– Är evangeliet bara rättvisa och jämställdhet? Eller är det att Kristus kropp har blivit utgiven för oss. För oss är det viktigt att evangeliet förblir klart och att undervisningen är djup och biblisk, säger Regina Leppänen.

Att som liberala kristna engagera sig för miljö, samhälle och rättvisa avfärdar de unisont som ”gärningskristendom och lagiskhet”.

–Jag upplever mig åtminstone fri från det, säger Sari Mäkimattila.





Del av konservativa vågen?

Men en konservativare kvinnosyn som bland annat betonar mammarollen mer än samhället i övrigt – faller det inte för tre moderna, erfarna kvinnor in i en allmän konservativ trend i världen? Som att försvarsministern i USA redan har en kristen hovpredikant som ifrågasätter att kvinnor har rösträtt.

– Det irriterar mig att bli sammankopplad med trender just nu i världen. Vi är väckelserörelser som har verkat i 200 år och vår undervisning har förblivit densamma, säger Sari Mäkimattila.

Men om man en dag säger att inte bara prästens, utan också era yrken – läkarens eller psykoterapeutens – helst borde utövas som förr, av män? Och era kall och er utbildning går till spillo?

– Jag vill inte förandliga värdsliga saker. Men jag går i Guds ledning och han tar hand om mig. Skulle det gå så hittar jag väl min plats någon annanstans, säger Regina Leppänen.





Regina Leppänen deltog i intervjun på distans och är därför inte med på bild.









