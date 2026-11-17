Idag ser Kaj ljust på framtiden och orkar mer.

Nya lungor – nytt liv. Så blev det för Kaj Lönnqvist som fick diagnosen lungfibros 1992. Trots en omtumlande tid med väntan, transplantation och begränsningar i livet är Kaj lugnet personifierad. Idag är han tacksam för alla som bett för honom och för den okände personen vars lungor han fått.



Året var 1987 när Kaj Lönnqvist fick symptom som han inte känt tidigare. Ena dagen kunde han ha hostattacker och febertoppar för att sen må bra igen. Så fortsatte det i ungefär tre år innan Kaj sökte hjälp. Då renoverade familjen vinden i sitt gamla hus.

– Bara att gå upp till vinden med plankorna gjorde mig helt slut.

1992 konstaterade läkaren på lungpolikliniken i Jakobstad: lungfibros. Lungfibros är en kronisk lungsjukdom där den normala lungvävnaden skadas och blir inflammerad.

Efter några tester, där Kaj fick springa i trappor och testa lungornas funktion, fick han hjälp i form av en friskluftshjälm att ha på sig när han arbetade. Den gjorde honom nästintill symptomfri i tjugo år.



Hur kändes att få diagnosen? Blev du rädd?

– Nej, jag blev inte rädd, men det var störande. Det störde mig både i jobbet och i vardagslivet.

Kaj och hans familj har jobbat med lantbruk och varit nära kor hela livet. För något år sedan skedde en generationsväxling. De har för närvarande 115 kor, av vilka 70 är möjlkkor och resten kalvar och ungdjur – och tidigare var de Kajs och hans fru Evas. Nu ägs de av deras son som bor i grannhuset.

I den stora hagen bredvid huset betar kossorna i lugn och ro. När vi träffar dem inne i kohagen är de sociala och nyfikna och kommer fram för att kramas.

– Efter att jag fick diagnosen var jag på blåstest varje år och testen visade oförändrade, bra resultat. Efter en tid hamnade jag lite utanför systemet och kallades inte på blåstest på ungefär fem år, eftersom mina resultat var så bra. Det här var åren kring 2005 och 2010.

Men efter en tid kom symptomen som varit borta flera år tillbaka. Kaj fick hostattacker, speciellt vid ansträngning, och blåstesten, som Kaj nu börjat gå på igen, visade aningen sämre resultat.

– Det var inget dramatiskt, men vid ansträngning sjönk syresättningen lite grann. Under ett blåstest var läkaren tvungen att avbryta, det hade blivit för farligt att fortsätta. Jag kände ju mig helt normal, så det lät lite konstigt. Läkaren berättade att kroppen har vant sig och att man därför kan känna sig normal även om syresättningen är låg.





Korna möter oss med glädje och värme.



”Någon transplantation blir det inte”

När Kaj blev sämre sjönk livskvaliteten gradvis. Efter att ha levt utan symptom i många år tog nu hostattackerna över hans liv allt mer.

– Det var först förra sommaren man verkligen började märka hur dålig han var, säger Eva Lönnqvist, Kajs fru.

– Under den sån här konversation hade jag säkert hostat tjugo gånger redan, säger Kaj, som hittills inte hostat en enda gång.

Redan år 1992 när lungfibrosen konstaterades hade läkaren i förbifarten nämnt en möjlighet till transplantation senare i livet. “Något sådant kan jag inte börja med”, tänkte Kaj då.

Även om Kaj mådde dåligt jobbade han på som vanligt, skördade och tog hand om djuren. Läkaren gav honom rådet att inte vistas i dammiga miljöer eller runt djur och päls.



Följde du rådet?

– No comments, säger Kaj och skrattar.

Men efter ett helt liv inom lantbruk var det onekligen frustrerande att inte känna samma ork. Kaj kommer speciellt ihåg en gång när en av kossorna skulle kalva och han var ensam hemma.

– Om kalven inte riktigt kommer ut behöver man hjälpa till, vilket kan vara ganska ansträngande.

Kaj drog ut kalven och den skulle ha behövt hjälp för att få igång andningen. Men i flera minuter satt han bara och stirrade på kon och kalven.

– Jag var helt slut men till all lycka steg kon upp och började slicka sin kalv.

För många hade nog denna aktivitet gjort dem slutkörda men för Kaj var det nytt att bli så utmattad av kalvning.

– Återhämtningen blev orimligt långsam efter att jag tagit ut mig under energitopparna.



”Shit, det här är faktiskt på allvar”

2024 kom en riktigt stor försämring då Kaj drabbades av lunginflammation.

– Både blodresultaten och lungkapaciteten hade blivit tydligt försämrade. Jag fick aldrig corona, men lunginflammationen slog ut mina lungor nästan helt.

Varken att få en plats på väntelistan eller att få en lungtransplantation är någon självklarhet. Patienten behöver vara i god grundform rent fysiskt och nya lungor som passar tar tid att hitta.

När läkaren igen började prata om transplantation var Kaj fortfarande osäker. Från lungpolikliniken gav de honom tid att fundera över om han vill sätta sitt namn på listan för mottagare eller inte.

– Fortfarande upplevde jag på något vis att jag mådde bra. Det var bara vid ansträngning som jag kände av mina symptom. Men nu hade jag ju ändå en chans, så jag satte slutligen mitt namn på listan. Åldern kommer emot och ju äldre man blir, desto svårare är det att få en transplantation. När alla brev och papper man skulle fylla i kom på posten kändes det overkligt: “Shit, det här är faktiskt på allvar nu”.



48 provrör med blod

Läkaren var alltid ärlig med riskerna och att ingreppet är stort och omfattande. 2024 åkte Kaj första gången till HUS i Helsingfors. Det är tur för Kaj att han varken lider av sjukhus- eller nålskräck. Vid första besöket i Helsingfors tog sjukskötaren 48 provrör blod av honom.

– Det tog fruktansvärt länge. Men jag fick otroligt bra vård och jag är glad att läkarna alltid var ärliga och inte förskönat situationen.

Efter att man genomgått alla undersökningar och förberedelser gäller det att vänta på samtalet. Samtalet som meddelar att det finns ett par lungor som passar ens profil. Under tiden behöver man stanna hemma relativt isolerad. Ifall man åker ett visst antal kilometer hemifrån måste man meddela sjukhuset och under vänteprocessen är resor utomlands förbjudna. Vissa väntar i upp till två år på det samtalet.

– Jag behövde vänta ungefär två månader. Det var mitt i sommaren 2025 och jag var beredd på att det kan ta länge. Vi var mitt i generationsväxlingen på gården då – så jag tänkt att de får lov att vänta med sitt samtal tills vi har fixat det klart.

När samtalet väl kom jobbade Kaj ute på gården. Taxin beställdes och rätt som det var satt han i taxin på väg ner till Helsingfors och småpratade med chauffören. Klockan var då 15.45.

De kom fram till Helsingfors och efter alla förberedelser, tvättning och prover var klockan 02 på natten. Operationen var inplanerad till klockan 07.

– Försök sova nu fast det är svårt, sa läkaren.



“Det går som det ska gå”

Innan Kaj blev nedsövd sa en sjukskötare plötsligt: “Jag vet inte vad du har för tro, men jag ber för dig.” Det gav lugn.

– Jag blev förvånad när han sa så, men det gav trygghet och tillit. Jag var lugn och tänkte att det går som det ska gå.

Under hela tiden har Kajs tro på Gud hjälpt honom och familjen.

– Det är många som har bett för mig och för familjen. Det känns skönt att veta att folk ber för en och har en i sina tankar. Det värmer verkligen. Jag mådde inte bra varje dag på sjukhuset, varken fysiskt eller psykiskt, så det kändes fint att veta att människor funderar på hur jag har det.

Efter operationen kom en del komplikationer som gjorde att Kaj stannade kvar en tid på sjukhuset. Men redan dagen efter kunde han stå upp och två dagar senare kunde han gå lite i trappor.

– Det var lite bökigt med alla sladdar i vägen, men det gick!



Våga prata med andra

Innan operationen fick Kaj en samtalskontakt från sjukhuset. Det innebär att man får telefonnummer till någon som tidigare genomgått en likadan transplantation, för att kunna prata av sig om alla frågor och eventuell oro.

– Det hjälpte att prata med någon som genomgått samma sak, de förstår ju verkligen hur det känns. Vi fick diskutera känslor inför operationen och hur allt kommer att gå till. Därför är han idag också själv en sån samtalskontakt.





"Under den sån här konversation hade jag säkert hostat tjugo gånger redan", säger Kaj.

Som en ny människa

2025 gjordes 27 lungtransplantationer i Finland. För samtliga innebär tiden efteråt en hel del medicinering och efterkontroller. Det är viktigt att hålla igång med promenader och annan motion och att hitta balansen mellan att utmana men inte heller överbelasta de nya lungorna.

– Jag fortsätter att kontrollera blåsvärden och blodtryck. Ifall blåsvärdena skulle sjunka igen tar jag kontakt med lungpolikniken.

Nu, ett år efter allt, ser Kaj ljust på framtiden.

– Jag är nöjd med hela projektet.

Trots att han år 1992 inte kunde tänka sig en transplantation är Kaj idag väldigt glad att han gjorde det. Han lever ännu med en del begränsningar – men han kan jobba, motionera och göra traktor- och skogsarbete.

– Jag orkar så mycket mer idag. Jag är tacksam till den person vars lungor jag fick.

– Du är som en ny människa, säger Eva.

– Kanske halvny, säger Kaj och skrattar.