DOMPROSTERIET
Agricola svenska församling
Valdeltagande: 15,4
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Mona Lindlöf 71
Åke Nybondas 63
Christina Mickos 57
Karl-Magnus Lindfors 56
Bo Lindfors 56
May Lassas 47
Thérèse Meriheinä 42
Görel Engström 38
Marie Wallén 36
Mia-Leena Aitokari 34
Emma Broman 28
Christoffer Sundberg 26
Johanna Granqvist 26
Gerd Mattsson-Turku 21
Församlingsrådet:
Mona Lindlöf 84
Maria Fredriksson 84
Christina Mickos 75
May Lassas 57
Görel Engström 56
Bo Lindfors 56
Thérèse Meriheinä 41
Helen Westerholm 37
Christoffer Sundberg 30
Kerstin Perttilä 27
Camilla Nylund 26
Emma Broman 25
Borgå svenska domkyrkoförsamling
Valdeltagande: 13,9, sämjoval till fullmäktige
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Ove Blomqvist
Torbjörn Blomqvist
Marika Gustafsson
Tuulahannele Halsey
Anna Henning
Mikael Kokkola
Janne Löf
Oscar Lökfors
Tommy Mård
Virva Nyback
Charlotta Stolt
Rebecka Stråhlman
Nina Tapper
Tina Väyrynen
Paulina Westin
Församlingsrådet:
Anna Henning 191
Torbjörn Blomqvist 109
Paulina Westin 93
Ove Blomqvist 80
Mia Falk 80
Denice Sjöström 76
Mikael Kokkola 74
Marit Björkbacka 70
Virva Nyback 62
Marika Gustafsson 57
Sara George 55
Oscar Lökfors 44
Tina Väyrynen 42
Astrid Packalén 37
Sibbo svenska församling
Valdeltagande: 11,7
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Lena Blomstedt 114
Rune Packalén 74
Kenneth Selén 41
Tua Pasanen 34
Jörgen Holmberg 33
Magnus Engblom 32
Jan-Erik Holmkvist 28
Kasper Nyberg 26
Lisbeth Sved 23
Staffan Ahlberg 16
Carina Wiik 15
Församlingsrådet:
Lena Blomstedt 103
Rune Packalén 73
Amanda Liman 42
Kenneth Selén 36
Tua Pasanen 29
Magnus Engblom 26
Jörgen Holmberg 25
Kasper Nyberg 25
Lisbeth Sved 24
Terese Pousar 17
Jan-Erik Holmkvist 16
Carina Wiik 15
HELSINGFORS PROSTERI
Johannes församling
Valdeltagande: 10,4
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Martina Harms-Aalto 253
Pia Öhman 192
Malin Lindholm 111
Fredrik Guseff 86
Församlingsrådet:
Pia Öhman 118
Malin Lindholm 77
Joakim Enegren 70
Fredrik Guseff 67
Elina Sagne-Ollikainen 60
Henrik Stenbäck 56
Viveca Hagmark 49
Walter Wallén 49
Jonathan Björnberg 49
Karolina Lång 40
Runa Ismark 39
Björn Holm 34
Patrik Olander 30
Anne Ekstrand 30
Matteus församling
Valdeltagande: 14,3
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Kalle Sällström 127
Jan-Anders Salenius 119
Vera Häggström 75
Församlingsrådet:
Jan-Anders Salenius 74
Hanna-Maria (Maria) Westerling 50
Vera Häggström 40
Markus Andersén 36
Marika Westerling-Timonen 34
Markus Lampenius 31
Isa Stude 31
Annika Niemi 27
Max Conrad 26
Ewa Drake 24
Ulf Vikström 22
Nadja Wickholm 22
Petrus församling
Valdeltagande: 11,9
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Pamela Granskog 170
Camilla Lindholm 126
Monica Cleve 86
Församlingsrådet:
Sonja Djupsjöbacka 129
Pamela Granskog 110
Camilla Lindholm 80
Holger Thors 40
Maria Sten 32
Sabina Lumivirta 26
Hanna Granroth-Wilding 21
Peter Hirvonen 20
Jona Granlund 16
Viktor Fagerudd 15
Laura Karppinen 14
Päivi Kajander-Pitkänen 25
Olaus Petri församling
Sämjoval
Kyrkofullmäktige:
Carita Andersson
Sirkka Arnberg
Liisa Bourgeot
Eddie Fernberg
Christian Grönroos
Maarit Hölttä
Marit Ingves Bacia
Rainer Lauramo
Roberto Resino Nyblin
Tyska församlingen
Sämjoval
Kyrkofullmäktige:
Johanna Albert
Richard Altemeier
Philip Aminoff
Maiju Boenisch
Christine Bürklin
Hans-Christian Daniel
Norbert Erdmann
Jan Feller
Klaus Goerke
Karl-Heinz Herzog
Mechtild Kostamoinen
Joachim Kruska
Urs-Christian Lüscher
Mila-Maria Martins
Anna-Kristel Rapeli
Peter Schild
Ina Schmidtmann
Wilhelm von Frenckell
MELLERSTA NYLANDS PROSTERI
Esbo svenska församling
Valdeltagande: 7,9
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Nina af Hällström 255
Anders Wikholm 147
Tiina Kujala 90
Mårten Malmström 83
Anna Olin 78
Anders Blomberg 71
Församlingsrådet:
Nina af Hällström 170
Thea Kusenius 70
Nina Janasik 60
Ulla Andersin 57
Anna Olin 54
Anders Blomberg 52
Tiina Kujala 50
Annika Kempe 41
Anna Malmström 40
Linda Strömfors 38
Stefan Ekholm 35
Fredrika Sjöberg 29
Kaj Mattsson 25
Ulla Lång 24
Grankulla svenska församling
Valdeltagande: 23,3
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Jessica Lerche 69
Patrik Limnell 57
Ann-Charlotte Schalin 47
Kati Bondorff 38
Veronica Fellman 38
Caroline Olkinuora 35
Heidi Serén 25
Församlingsrådet:
Patrik Limnell 64
Veronica Fellman 49
Kati Bondorff 47
Chris Karlemo 41
Caroline Olkinuora 40
Heidi Serén
Magdalena Kosová 21
Corinne Nyberg 19
Pia Santaharju 16
Ingrid Ojaluoma 16
Kyrkslätts svenska församling
Valdeltagande: 15,5
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Carl-Johan Kajanti 97
Stefan Gustafsson 75
Lasse Männikkö 55
Carina Granholm 54
Gunnel Hellström 38
Håkan Taubert 35
Yvonne Sandström 35
Gitty Nurmi 29
Rasmus Basilier 28
Församlingsrådet:
Carl-Johan Kajanti 93
Carina Granholm 61
Lasse Männikkö 59
Gunnel Hellström 53
Siv Gustafsson 35
Leif Wikström 30
Rasmus Basilier 29
Ros-Mari Forsbacka 28
Gun Hieta 28
Kristian Lindfors 27
Jenni Hägglund 25
Yvonne Sandström 23
Tammerfors svenska församling
Sämjoval
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Tanja von Knorring
Catarina Ståhle-Nieminen
Församlingsrådet:
Markus Djupsund
Julia Hansson
Seppo Heino
Ronny Holmqvist
Gunnevi Kiiskinen
Tanja von Knorring
Catarina Ståhle-Nieminen
Onni Thulesius
Vanda svenska församling
Valdeltagande: 10,9 procent
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Solveig Halonen 86
Jan-Erik Eklöf 82
Maximilian Mannola 52
Församlingsrådet:
Albin Westerlund 83
Per-Erik Aura 68
Solveig Halonen 38
Jan-Erik Eklöf 32
Maximilian Mannola 21
Annika Piskunen-Virkki 17
Kaj Andersson 15
Marina Falkstedt 14
Lucas Lindeqvist 11
Håkan Sandell 10
Ann-Christine Teir 9
Tom Häggblom 8
RASEBORGS PROSTERI
Ekenäsnejdens svenska församling
Valdeltagande: 11,9
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Margareta Puiras 145
Petra Fagerström 131
Wilhelm Orre 53
Susanna Nyman 51
Johanna Wasström 49
Henrik Lindholm 47
Mikael Borgman 45
Annika Metsämäki 39
Ylva Laurila 38
Bella Alén 35
Anders Storbacka 27
Birgit Kvarnström 27
Marianne Isaksson-Heimberg 11
Församlingsrådet:
Margareta Puiras 123
Petra Fagerström 120
Wilhelm Orre 59
Susanna Nyman 59
Johanna Wasström 47
Ylva Laurila 45
Annika Metsämäki 44
Mikael Borgman 44
Henrik Lindholm 40
Bella Alén 36
Anders Storbacka 25
Birgit Kvarnström 24
Hangö svenska församling
Sämjoval
Valda till både gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet:
Malin Ahlsved
Gun Augustsson-Sula
Susann Blomqvist-Söderling
Lars Ekebom
Kim Fagerlund
Leif Halén
Gunnel Helander
Stephan Horn
Karin Ingberg-Wiberg
Johannes Laxell
samt enbart till fullmäktige:
Birgitta Holmberg
Ingå församling
Valdeltagande: 12,9
Kyrkofullmäktige:
Maria Wasström-Sarkola 80
Nina Långstedt 48
Ulla Päivärinta 45
Kristian Westerholm 41
Tatiana (Tanja) Ljungqvist 30
Seija Tammi 28
Katarina Nyholm 21
Peter Arnkil 17
Lotta Ahlfors 17
Antti Harjuoja 13
Viviann Westermark 11
Mikko Perkkiö 10
Hans-Anders Unnérus 5
Karis-Pojo svenska församling
Valdeltagande: 14,1
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Annika Pråhl 103
Gustav Laxell 90
Staffan Björklund 51
Monika Wikström 46
Stefan Juslenius 39
Katja Långvik 38
Anne Backman 37
Kaj-Mikael Wredlund 36
Församlingsrådet:
Annika Pråhl 98
Sonja Knuts-Söderlund 65
Kim Björklund 61
Gustav Laxell 54
Staffan Björklund 44
Stefan Juslenius 29
Katja Långvik 27
Anne Backman 27
Kaj-Mikael Wredlund 25
Monika Wikström 22
Carola Hellberg 19
Kristiina Hiltunen 18
Sjundeå svenska församling
Sämjoval
Valda till både gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsrådet:
Clas Czarnecki
Berndt Gottberg
Karl Nilsson
Jan-Peter Nygård
Lars Paasikivi
Jaakko Saario
Tom Sukanen
ÅBOLANDS PROSTERI
Kimitoöns församling
Valdeltagande: 18,3
Kyrkofullmäktige:
Ben Johansson 126
Camilla Strömberg 79
Haye Breider 59
Oskar Jensén 52
Henrika Enestam 43
Jill Karlsson 41
Ulla Andersson 40
Paula Wilson 40
Sven-Erik (Sven) Kinos 39
Birgitta Holmström 37
Arto Rajala 28
Tiina Torkkeli-Pitkäranta 35
Tarja Wuorio 24
Ilkka Tornberg 14
Sari Väisänen 13
Janina Kaita 12
Mervi Hagsberg 12
Väståbolands svenska församling
Valdeltagande: 21,6
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Moa Karlsson 148
Åsa Rosenberg 98
Magnus Sundman 82
Sara Bergqvist 74
Tina Rosvall 72
Widar Nyberg 62
Mikael Östman 56
Marika Eklund-Pelto 51
Carita Eklund 49
Yngve Lindqvist 45
Eric Jansson 44
Jan Eriksson 43
Ida Blomqvist 40
Tomas Jansén 39
Lena Nordström 31
Siv Wikström 27
Bo Gyllenberg 25
Mari Nurmi 16
Församlingsrådet:
Moa Karlsson 174
Åsa Rosenberg 102
Magnus Sundman 95
Rune Johansson 78
Sara Bergqvist 71
Widar Nyberg 52
Mikael Östman 60
Marika Eklund-Pelto 49
Jan Eriksson 47
Yngve Lindqvist 42
Carita Eklund 41
Bo Gyllenberg 23
Åbo svenska församling
Valdeltagande: 12,5
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Ulla Achrén 171
Nicke Wulff 120
Petra Lindblad 104
Maria Olin 91
Församlingsrådet:
Ulla Achrén 92
Nicke Wulff 79
Mia Henriksson 72
Petra Lindblad 61
Maria Olin 54
Måns Enqvist 52
Hedvig Långbacka 40
Erica Mäkinen 34
Åsa Gustafsson 33
Jonas Väänänen 33
Henrika Moliis-Mellberg Ranta 29
Johanna Hyvönen 28
ÅLANDS PROSTERI
Brändö-Kumlinge församling
Sämjoval
Kyrkofullmäktige: (resultatet uppdateras)
Eckerö-Hammarlands församling
Sämjoval
Kyrkofullmäktige:
Magnus Jansson
Charles Andersson
Cathrine Frisk Grönberg
Hans Sallander
Barbro Blomqvist
Tore Jansson
Agneta Gustavsson
Niklas Berlin
Nina Granvik
Sari Törnroos
Annica Dahlbjörk
Norra Ålands församling
Valdeltagande: 15,9
Kyrkofullmäktige:
Paul-Mårten Sjölund 46
Erja Nordqvist 33
Kjell Berndtsson 33
Kjell Johansson 29
Jenny Jansson 28
Kia Mansén 26
Anette Nyqvist-Källroos 25
Göran Toivonen 24
Carl-Erik Carlsson 23
Andreas Sjöstrand 19
Fredrik Lindeman 18
Krister Johansson 16
Jan-Erik Berglund 16
Monica Westerlund 13
Johanna Nyman 12
Jomala församling
Valdeltagande: 8,8
Kyrkofullmäktige:
Harry Jansson 38
Marie Häggblom 25
Erika Ståhlman 25
Gyrid Högman 20
Anders Öhberg 17
Dennis Grönroos 17
Annika Hambrudd 16
Carina Aaltonen 14
Bo-Yngve Karlsson 14
Niclas Johansson 13
Kerstin Dahlgren-Ståhlman 11
Camilla Johansson 9
Markus Metsola 9
Lemland-Lumparlands församling
Sämjoval
Kyrkofullmäktige:
Cecilia Aaltonen-Lindblom
Inger Andersson
Tomas Aspbäck
Linda Boman
Doris Eriksson
Kira Gustafsson
Fred Gustafsson
Cita Nylund
Torolf Sjövall
Martin Staf
Tobias Styrström
Mariehamns församling
Valdeltagande: 9,7
Kyrkofullmäktige:
Malin Lindvik 86
Christian Beijar 56
Lowa Donning 44
Titti Sundblom 39
Aino Waller 35
Solveig Tikander 34
Eva Johansson 32
Ulla Andersson 31
Kasimir Antbrams 31
Teresa Mattsson Westmark 28
Anna Holmström 23
Ester Laurell 23
Martin Bergman 17
Jonny Landström 17
Inga-Britt Wirta 15
Elin Sundback 14
Inger Björkman 14
Saltviks församling
Sämjoval
Kyrkofullmäktige:
Tor-Björn Dahlén
Runar Karlsson
Sven-Olof Karlsson
Linnea Westling
Christina Sjöblom
Dan Nyholm
Gun Åkerback
Anna-Erica Sirén
Kåre Hampf
Leif-Anders Mattsson
Marlene Söderholm
Ålands södra skärgårdsförsamling
Sämjoval
Kyrkofullmäktige
Laura Hellsten
Harry Holmström
Bengt Mattsson
Märtha Danielsson
Nils Eriksson
Kerstin Lindholm
Alfons Boström
Ethel Sundblom
Estrid Sundblom
Hans-Kristian Skaag
Lasse Kortelahti
NÄRPES PROSTERI
Korsnäs församling
Valdeltagande: 22,2
Kyrkofullmäktige:
Guy Kronqvist 39
Mona Gullblom 37
Johan Nysten 25
Håkan Häggblom 23
Tina Östling 23
Anna Granås 20
Britta Vikberg 19
Christel Bäcklund 15
Yvonne Holming 14
Anita Ismark 13
Roger Lindholm 11
Kristinestads svenska församling
Valdeltagande: 16,5
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Milena Mannfolk
Carina Jansson
Jeanette Ribacka-Berg
Ilpo Mäkelä
Paavo Rantala
Gerd Metsäranta
Annika Westergård
Mikael Perjus
Stig Kronlöf
Henrik Lindfors
Britt-Inger Hanses
Sonja Grönholm
Eivor Sandbacka
Församlingsrådet:
Milena Mannfolk
Britt-Marie Teir
Jeanette Ribacka-Berg
Kenneth Nordman
Gerd Metsäranta
Paavo Rantala
Stig Kronlöf
Mikael Perjus
Henrik Lindfors
Cia Rönnqvist
Närpes församling
Valdeltagande: 17,6
Kyrkofullmäktige:
Ann-Katrin Gull 110
Ulla-Maj Wideroos 59
Håkan Westermark 58
Kristina Maars 55
Bengt Udd 53
Mårten Vikberg 41
Desirée Valsberg-Småros 36
Herbert Mangs 34
John Berg 34
Lillemor Enlund 33
Jimmy Teir 28
Marie-Helene Bernas Otieno 28
Boris Yljens 26
Frank Svitzer 25
Kristian Åbacka 25
Sam Lindén 22
Britta Hannus-Gullmets 20
Fredrik Bäckstrand 20
Anders Wenman 20
KORSHOLMS PROSTERI
Korsholms svenska församling
Valdeltagande: 8,2
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Kerstin Lång 72
Johanna Nystrand 36
Peter Back 33
Marcus Beijar 27
Henrik Ingo 27
Markus Rönnblom 25
Jan-Erik Hinds 21
Anette Wollstén-Håkans 21
Jonas Wikström 20
Ann-Marie Granholm 19
Församlingsrådet:
Kerstin Lång 65
Marcus Beijar 30
Peter Back 29
Julia Järveläinen 29
Henrik Ingo 26
Teo Torrkulla 25
Anette Wollstén-Håkans 21
Ann-Marie Granholm 20
Markus Rönnblom 20
Johanna Nystrand 19
Mikael Fredman 17
Susanne Blomqvist 16
Kvevlax församling
Valdeltagande: 13,1
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Alf Burman 55
Alexandra Wasberg 37
Håkan Granberg 29
Maj-Lis Backman 28
Viveca Rabb 27
Rose Heir 26
Församlingsrådet:
Gunilla Asplund 31
Eva Grop 31
Alf Burman 30
Rose Heir 23
Lars Burman 23
Kristian Knip 20
Ida Valkola 16
Julia Knip 15
Yngve Östman 15
Maj-Lis Backman 11
Malax församling
Sämjoval
Kyrkofullmäktige:
Bodil Backman
Marie-Louis Berglund
Daniel Björkstrand
Karl-Gustav Byskata
Josefine Edman
Stefan Granqvist
Lena-Karin Hofman
Kerstin Hägen
Viveca Högfors
Thomas Källund
Stefan Malm
Camilla Nygren
Jan Rögård
Ann-Charlotte Skinnar
Erik Söderholm
Leif Tast
Lilja Tast
Replots församling
Valdeltagande: 19,1
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Lena Gammelgård 83
Berndt Berg 56
Niklas Lindvik 55
Lena Nystrand 31
Församlingsrådet:
Pia Nabb 50
Allice Möller 47
Elisabeth Backman 23
Denice Berg 21
Susann Ekblad 17
Sofi Björkqvist-Onnela 17
Niklas Lindvik 16
Roland Wiik 15
Solfs församling
Valdeltagande: 16,3, sämjoval till gemensamma kyrkofullmäktige
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Monica Asplund
Inger Tallgård
Solveig Pått
Thommy Bergström
Henrik Drifell
Camilla Westerlund
Församlingsrådet:
Camilla Westerlund 59
Solveig Fogde 28
Henrik Drifell 17
Ulla Björknäs 16
Ebba-Stina Beukelman 13
Martin Holm 11
Tom Backlund 8
Solveig Pått 7
Jeanette Smeds 7
Thommy Bergström 6
Jessica Åhman 6
André Nygård 2
Vasa svenska församling
Valdeltagande: 9,5
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Göran Stenlund 108
Mikael Still 86
Marit Nilsson-Väre 86
Sture Erickson 80
Johan Backholm 59
Ulla Salmenheimo-West 57
Mikael Anderssén 53
Jonna Lindqvist 53
Sara Nyholm 52
Ingemar Tåg 51
Nils-Johan Englund 44
Therese Kaski 43
Roger Nylund 38
Karita Blom 35
Anna Sundback 34
Församlingsrådet:
Gudrun Särs 118
Jessica Morney 96
David Forsblom 85
Sture Erickson 82
Johan Backholm 58
Ulla Salmenheimo-West 53
Maria Kaivonen 51
Sara Nyholm 48
Jonna Lindqvist 40
Leif Erikson 40
Nils-Johan Englund 39
Therese Kaski 36
Felicia Holm 34
Ann-Kristin Bengs 31
Vörå församling
Sämjoval
Kyrkofullmäktige
Tom Ahlsved
Eva Backman
Stina Brors
Joakim Eriksson
Åsa Forss
Johan Friman
Karin Frände
Maria Hagberg
Tom Lillas
Kaj Mäkelä
Gunvor Nygård
Gunn-Britt Nyman
Christer Ollqvist
Piritta Pitkämäki Ihatsu
Åsa Simons-Nylund
Klas Söderblom
Gullvi Söderström
PEDERSÖRE PROSTERI
Jakobstads svenska församling
Valdeltagande: 11,5
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Kurt Hellstrand 148
Cecilia Åminne 121
Niklas Storbacka 69
Lena Stenlund 59
Johan Sandberg 41
Tom Smeds 34
Åsa Wallendahl 33
Harald Wester 32
Gunilla Nybäck 32
Katarina Vestersund 28
Gun Enqvist 24
Ingrid Wester 24
Hans Henricson 22
Fredric Hansson 20
Bjarne Strengell 20
Församlingsrådet:
Cecilia Åminne 153
Kurt Hellstrand 151
Katarina Näs 114
Lena Stenlund 60
Harald Wester 50
Tobias Sundberg 47
Johan Sandberg 34
Katarina Vestersund 28
Hanna Wester 28
Gun Enqvist 27
Matilda Åkerblom 9
Dan-Anders Wentus 8
Karleby svenska församling
Valdeltagande: 14,1
Gemensamma kyrkofullmäktige:
Torbjörn Sandell 179
Niklas Kankkonen 100
Hans Snellman 99
Marko Aarnio 81
Sonja Smedjebacka 43
Erika Biskop 36
Församlingsrådet:
Hans Ahola 86
Andreas Kortell 74
Marko Aarnio 54
Sonja Smedjebacka 53
Hans Snellman 46
Katrin Björklund 35
Jacob Sundberg 34
Erika Biskop 31
Harriet Store 30
Bodil Sjöberg 28
Krister Lillas 27
Tommy Thylin 27
Kronoby församling
Valdeltagande: 21,2
Kyrkofullmäktige:
Anna-Lena Andtbacka-Fröjdö 87
Marina Vuojärvi-Nilsson 76
Tage Lassas 67
Stefan Svenlin 61
Camilla Särs 53
Siv Högnäs 50
Kristoffer Sandbacka 43
Mika Pulkkinen 42
Sebastian Widjeskog 42
Erica Åminne 41
Gabriella Lövsund 37
Elias Ahlskog 36
Sonja Storbacka 34
Lars Vistbacka 33
Hanna Byskata 29
Bengt Holmström 26
Björn Gripenberg 26
Charlotte Grönqvist 25
Christoffer Dalhem 25
Larsmo församling
Valdeltagande: 30,0
Kyrkofullmäktige:
Kent Brännbacka 128
Max-Olav Lassila 90
Jonna Granholm 83
Thomas Fagerholm 82
Ronnie Snellman 65
Johanna Svenfors 59
Elina Gäddnäs 50
Jan-Olof Häggblom 47
Monica Wenman 46
Sixten Nynäs 43
Magnus Snellman 43
Marie Ahlö 39
Jakob Nybäck 39
Kim Thylin 34
Cecilia Svenlin 34
Jonas Grankulla 26
Anna Björklund 17
Nykarleby församling
Sämjoval
Kyrkofullmäktige (resultatet uppdateras)
Pedersöre församling
Valdeltagande: 25,2
Gemensamma kyrkofullmäktige:
André Mård 184
Jessica Lindfors 166
Roger Eriksson 160
Sara Lassfolk 144
Yvonne Sundström 142
Kristina Granstedt-Ketola 120
Henrik Lasén 106
Birgitta Lind 95
Börje Häggblom 94
Birgit Snellman 93
Tomas Nyström 86
Ritva Kulla 52
Thomas Lund 44
Martin Melin 39
Roger Backlund 38
Mats Källman 38
Församlingsrådet:
Anders Södö 215
Krister Mård 176
Petter Eriksson 172
Patrik Grankulla 159
Mats Björklund 114
Veronica Snellman 113
Håkan Mattjus 110
Ann-Catrin Österholm 82
Ulf Hagman 81
Malena Ahlskog 77
Birgitta Lind 65
Riitta Sandbacka 62