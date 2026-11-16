Församlinganställda får inte kandidera i valet. Men efter pensioneringen, eller om man har sitt jobb i grannförsamlingen, så går det bra. Prosten Max-Olav Lassila i Larsmo eller diakonen Lena Blomstedt i Sibbo körde på det – och blev röstmagneter. Precis som flera unga under 20.

Nittonåriga Vera Häggström från östra Helsingfors stiger fram och blir en av beslutsfattarna i stora gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. I hennes församling, Matteus, är också två andra invalda i församlingsrådet unga i 20-årsåldern. Matteus församling har också enligt de uppgifter som lämnats in i valsystemet den yngsta samlingen förtroendevalda i hela Borgå stift med medelåldern 47 år.

I Vanda svenska församling fick Albin Westerlund, 18, de flesta rösterna bland de invalda i församlingsrådet och i Väståbolands församling var 23-åriga teologie studeranden Moa Karlsson röstmagnet i valet till både fullmäktige och församlingsråd.

Spannet är brett i stiftet. Den äldsta gruppen förtroendevalda finns i Sjundeå, där de invalda uppges ha medelåldern 70 år; i Kristinestad är den 69 år.





Tredje sektorns folk invalda

I valet fick också många med bakgrund i föreningslivet och den nedskärningshotade tredje sektorn ett stort stöd i valet.



I Esbo svenska församling tog Nina af Hällström, SFP-politiker och engagerad i arbete med funktionshindrade överlägset mest röster. I grannförsamlingen i Grankulla fick Jessica Lerche som arbetar med Luckan-nätverket mest röster, likaså det tidigare Svenska kulturfonden-ombudet Annika Pråhl i Karis-Pojo församling. I Österbotten tog Pia Nabb vid lokala Folkhälsan flest. röster i skärgårdsförsamlingen i Replot.

Överraskande många som själva är församlingsanställda i någon grannförsamling, eller pensionerade präster, fick många röster i årets val.

I Larsmo blev församlingens tidigare kyrkoherde Max-Olav Lassila invald med ett högt röstetal, likaså den pensionerade prosten Guy Kronqvist i Korsnäs. Också kyrkoherden emerita i Hangö Monica Cleve blev invald som förtroendevald i Petrus i Helsingfors och hennes prästkollega i Ekenäs Margareta Puiras likaså i sin hemförsamling.



I Sibbo var församlingens tidigare diakon Lena Blomstedt med en lång erfarenhet inom vårdsektorn röstmagnet i valet till både fullmäktige och församlingsråd. Hon arbetar i dag i Vanda svenska församling. Det är i övrigt inte tillåtet för församlingsanställda att kandidera i val i den församling där man är anställd.





Väckelserörelsernas män toppade

Väckelserörelserna är en god väljarbas för många av röstmagneterna. Göran Stenlund med rötter i den evangeliska rörelsen toppade valresultatet till kyrkofullmäktige i Vasa. Den laestadianska rörelsen har sina kandidater som rösttoppar med Kent Brännbacka i Larsmo, Kurt Hellstrand i Jakobstad, Hans Ahola i Karleby och Anders Södö i Pedersöre.

I en första analys har de invalda i Borgå stift en allmänt samhällsorienterad, liberal syn på sin församling och sina uppdrag. Bland de invalda finns ett starkt stöd för internationell diakoni och mission. Många ser kyrkan som en viktig institution för hela folket, inte bara för de aktivt troende. Teologiskt har många också övervägande en syn på att Bibeln behöver tolkas utifrån dagens syn på liv och samhälle.





Fokusera på det andliga och vig regnbågspar

Kyrkan mera ska koncentrera sig inåt på sin andliga kärnuppgift mer än att vara en aktiv debattör i samhällsdebatten. Det anser en knapp majoritet av de drygt 500 invalda ordinarie förtroendevalda i de svenskspråkiga församlingarna. Det är en liten skillnad till alla dem som kandiderade.



I valet valdes också mera ekonomiskt pragmatiska förtroendevalda in. Det är de som anser att kyrkan mera behöver planera för större enheter och samgång för att klara sin ekonomi inför framtiden. Det småskaliga och nära förlorade därmed något i valet.

Av de invalda stöder en klar majoritet om 72 procent av de förtroendevalda i Borgå stift lösningar som gör att samkönade par kan vigas i alla församlingar. Det kan de påverka bland annat genom att öppna församlingens utrymmen för vigslar och genom att de nu invalda hör till dem som röstar när ett nytt kyrkomöte och en eventuell ny biskop väljs.