SJÄLVMORDSFÖRSÖK. Som 22-åring försökte Rasmus Anderssén ta sitt liv genom att styra sin bil mot en långtradare. Han överlevde olyckan, dömdes till fängelse för dråpförsök och fick så småningom en bipolärdiagnos. I dag lever han ett lyckligt familjeliv med sin sambo Saija Tastula och deras sex barn - och han har långsamt hittat en tro som ger livet en ny dimension. 18.11.2026 kl. 15:21
TJÄNSTER. Ronny Thylin, kaplan i Petrus församling, har sökt kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling. 18.11.2026 kl. 14:51
OMSORGSPRÄST. I slutet av oktober utnämndes Rolf Steffansson till ny omsorgspräst vid Kyrkostyrelsen. I sin nya roll vill han jobba både med gräsrotsarbete och samhällspåverkan. 18.11.2026 kl. 10:34
KVINNA OCH PRÄST. De tre kvinnorna Soili, Sari och Regina har ledande uppgifter i just de väckelserörelser som nu samlar sig kring att prästyrket borde vara enbart för – män. 17.11.2026 kl. 14:39
slef. Vad väntar evangelieföreningen Slef sig kunna hämta hos väckelsealliansen Kyrkfolket, verksamhetsledare Albert Häggblom? 17.11.2026 kl. 19:22
VAL 2026. Blev din kandidat invald? Med hur många röster? Här kan du kolla igenom namnen på dem som blir beslutsfattare i de svenskspråkiga församlingarna för fyra år framåt. 16.11.2026 kl. 14:46
TRANSPLANTATION. Nya lungor – nytt liv. Så blev det för Kaj Lönnqvist som fick diagnosen lungfibros 1992. Trots en omtumlande tid med väntan, transplantation och begränsningar i livet är Kaj lugnet personifierad. Idag är han tacksam för alla som bett för honom och för den okände personen vars lungor han fått. 17.11.2026 kl. 14:31
VAL 2026. Församlinganställda får inte kandidera i valet. Men efter pensioneringen, eller om man har sitt jobb i grannförsamlingen, så går det bra. Prosten Max-Olav Lassila i Larsmo eller diakonen Lena Blomstedt i Sibbo körde på det – och blev röstmagneter. Precis som flera unga under 20. 16.11.2026 kl. 12:08
VAL 2026. I Borgå stift har valdeltagandet ökat i flera församlingar jämfört med valet i fyra år sedan, enligt de preliminära uppgifterna. 16.11.2026 kl. 10:42
Kyrkpressen. Efter åtta år som chefredaktör på Kyrkpressen väljer Nicklas Storbjörk nu att stiga av uppdraget. Han kommer ändå att kvarstå i rollen som vd för Fontana Media som utöver Kyrkpressen också ger ut och förmedlar böcker. 12.11.2026 kl. 12:20
FREDSARBETE. Unga människor och religiösa personer möts ibland av samhället med samma skepsis. Camilla Ojala och Jani Edström arbetar med båda grupperna. Och försöker hitta vägen till samförstånd och fred. I vardagen och i världen. 11.11.2026 kl. 13:04
familjeliv. Thomas Enroth var i 20-årsåldern när han valde bort egna barn. I dag gläds han över relationen till frun Heléne Nybergs barn och barnbarn som kommit att betyda väldigt mycket för honom. 9.11.2026 kl. 11:02
Personligt. Vad sker när livet inte längre går att fatta med förnuftet? Joachim Högväg intresserar sig för frågor om medvetandet, samtidigt som han försöker fånga poängen med sitt eget liv. 6.11.2026 kl. 21:59
OPINION. Det är i dag, den 6 november 2026, fyrtio år sedan dåvarande ärkebiskop John Vikström i kyrkomötet i Åbo klubbade av frågan om kvinnor i prästämbetet. Varför tvista så i dag, när parterna egentligen står så nära varandra? frågar han i det här inlägget. 6.11.2026 kl. 10:16
KYRKOMÖTET. Frågan om kvinnor kan vara präster trodde många småningom var ur världen i kyrkan. Men nej. Ett 40-tal växande lutherska mässgemenskaper samlas fortfarande – i traditionen att bara en manlig präst räknas vid altaret. 6.11.2026 kl. 14:25